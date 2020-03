Celui qui a vaincu Nadal, Djokovic, Sampras et Agassi

Roger Federer a de nombreux traits communs avec les anciens joueurs de tennis. Sa classe et son élégance sur le terrain rendent même les rallyes les plus compliqués plus simples. Le Suisse est le lien entre le tennis passé, où le toucher et la sensibilité étaient encore des compétences fondamentales, et le tennis moderne, où la force physique et l’évolution technologique jouent un rôle prédominant.

Comme de nombreux athlètes de longue date, Federer a rencontré les meilleurs joueurs de différentes époques. En fait, c’est lui qui a pu gagner au moins un match contre Pete Sampras et Andre Agassiet contre les deux autres Big Three Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Federer n’a joué qu’un seul défi mémorable contre Sampras, au quatrième tour de Wimbledon 2001, remportant en cinq sets passionnants avec le score final de 7-6 (7) 5-7 6-4 6-7 (2) 7-5. Federer et Agassi se sont rencontrés 11 fois: Federer mène 8-3.

Parmi leurs défis les plus importants, il y a les quarts de finale de l’US Open 2004 et la finale à Flushing Meadows en 2005, tous deux remportés par Federer. Les défis entre Federer et Nadal ont écrit l’histoire du tennis récent.

Comme un accrochage entre deux géants, avec deux styles de jeu aux antipodes, le Suisse et l’Espagnol se sont affrontés 40 fois: Nadal mène 24-16. Leurs matchs ont été mémorables: entre autres, les finales 2006 et 2007 de Wimbledon et la finale de l’Open d’Australie 2017 remportée par Federer et les finales Rome 2006 et Wimbledon 2008 remportées par Nadal.

La finale de Wimbledon 2008 est considérée comme l’un des meilleurs défis de tennis de tous les temps. Contre Djokovic, Federer est sur le score de 23-27. Leurs défis ont mis en évidence les dernières années de tennis, notamment à Wimbledon. En fait, la victoire de Roger en demi-finale des Championnats 2012 et les finales remportées par Djokovic en 2014 et 2019 sont parmi les meilleurs moments de tennis des dernières années.

Roger Federer est le dernier bastion du tennis qui est en train de disparaître, et qui a le dernier champion du Swiss Maestro, capable de battre les meilleurs adversaires en deux époques différentes.