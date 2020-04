Certains joueurs paniquent et se demandent comment payer leur prochain loyer

Le numéro 111 mondial américain Denis Kudla dit que certains joueurs paniquent déjà et connaissent des difficultés financières. Le Tour est suspendu depuis plus d’un mois et aucun événement de tennis n’aura lieu avant le 13 juillet au moins.

Malheureusement, il n’y a pas trop d’optimisme quant à la reprise de la saison une fois la suspension actuelle expirée. “Les gars paniquent”, a déclaré Kudla, comme l’a révélé Tennis.com. “Ils se demandent déjà comment payer le loyer le mois prochain.”

Kudla, un ancien n ° 53 mondial, a gagné 2 995 987 $ jusqu’à présent dans sa carrière. “Vous pouvez courir 10 000 $ ou 20 000 $ très rapidement avec tout le personnel dont vous avez besoin. … Vous payez pour vous-même, les personnes importantes, un entraîneur, un physio.

Chambres d’hôtel séparées. Billet d’avion », a déclaré Kudla. «La facture est assez élevée». Cette saison, Kudla a fait des apparitions au niveau ATP mais il a connu un certain succès sur le Challenger Tour. Kudla a terminé deuxième au Dallas Challenger, alors qu’il a fait la demi-finale au Canberra Challenger.

L’Américain a tenté de se faufiler dans le tableau principal de l’Open d’Australie, mais a perdu au deuxième tour de qualification à Melbourne Park. Carlos Benatzky, l’entraîneur de Kudla, affirme que les joueurs ne sont pas les seuls à traverser une période difficile.

“La grande majorité des (entraîneurs) éprouvent des difficultés, comme d’autres personnes dans d’autres professions qui ne peuvent pas aller travailler et pourraient voir leur salaire réduit – ou ne sont pas du tout payés”, a déclaré Benatzky. “Nous sommes tous confrontés à une incertitude assez importante”.