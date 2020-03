C’est ainsi que la classification ATP et WTA serait dans six semaines

Il y a eu beaucoup de doutes sur ce qui arrivera aux points des joueurs pendant ces six semaines sans compétition. Certains font appel au gel des points et d’autres que les joueurs les perdent sans pouvoir les défendre. Pour cette semaine, les joueurs perdront les points correspondant au dernier Masters 1000 d’Indian Wells 2019, et à Punto de Break nous avons fait une analyse statistique de la façon dont le classement serait ATP et WTA si les points sont supprimés pour les six prochaines semaines. Nous vous informons déjà qu’il y aurait des modifications.

Circuit masculin

Nous n’aurons pas de modifications dans les trois premières positions du classement, car les deux Novak Djokovic, Rafael Nadal y Dominic Thiem il est assez éloigné de ses poursuivants. Les Suisses Roger Federer oui vous perdrez une position à la merci de Daniil Medvedev qu’il a défendu bien moins de points que le Suisse et qu’il atteindrait à nouveau son meilleur classement en tant que professionnel. Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev il conserverait les sixième et septième places, tandis que Gael Monfils remonterait d’une position, battant l’Italien Matteo Berrettini.

En dehors des dix premiers, la descente de nombreuses positions de Fabio Fognini, qui défendait 1055 points et descendrait à douze positions, se classant 23ème. Si Fognini est l’un des plus touchés de ce classement, des joueurs comme Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Pablo Carreño ou Alex de Miñaur seraient les plus avantagés, augmentant de nombreuses positions sans avoir besoin de sauter sur le terrain. Des joueurs comme Karen Khachanov, Roberto Bautista ou Cristian Garín parviennent à rester.

Bien que non inscrit dans notre tableau, après Álex de Miñaur apparaîtrait Taylor Fritz, Benoit Paire, Fabio Fognini, Dan Evans, Felix Auger-Aliassime, Nikoloz Basilashvili, Marin Cilic, Adrian Mannarino, Hubert Hurkacz et Reilly Opelka.

Circuit féminin:

Si dans la modalité masculine nous n’avons pas eu de changements dans les premières positions, dans le féminin nous l’aurons. L’Américain Sofia Kenin passerait à la troisième position du classement, battant un Karolina Pliskova qui a défendu un énorme 866 points. Parmi les dix premiers, soulignons également la descente de trois positions du Canadien Bianca Andreescu qui passerait de la sixième à la neuvième place. Au contraire, si les positions montaient Kiki Bertens, Belinda Bencic et Aryna Sabalenka, dans un classement où Ashleigh Barty resterait de loin le numéro un mondial.

Les japonais Naomi Osaka il apparaîtrait parmi les dix premiers après une longue période au sein de ce groupe restreint, tandis que Garbiñe Muguruza Il monterait de deux positions pour se positionner au 14e rang du classement. Entre les positions 10 et 20, il y aurait de nombreuses alternances, avec des hauts et des bas, mettant en évidence l’entrée dans ce groupe de la Belge Elise Mertens qui entrerait à nouveau dans ce groupe.

Après le joueur belge, d’autres noms apparaissent tels que Dayana Yastremska, Karolina Muchova, Donna Vekic, Ekaterina Alexandrova, Marketa Vondrousova, Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova, Barbora Strycova, Yulia Putintseva, Amanda Anisimova et Magda Linette.

Souvenons-nous encore qu’il s’agit d’un cas hypothétique. L’ATP et la WTA se rencontreront dans les prochaines semaines pour voir si cela se produira ou si les points 2019 sont gelés. À Punto de Break, vous serez informé de la dernière heure de la scène du tennis.

