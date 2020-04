C’est ainsi que Roger Federer passe en quarantaine

Cela fait plusieurs semaines que le coronavirus elle envahira le monde et nous obligera à rester chez nous pour le bien de tous. Peu à peu, les athlètes professionnels ont partagé des messages d’encouragement et aussi d’autres vidéos de chez eux. Eh bien, pas tous. Comment ça va se passer ces jours-ci Roger Federer? C’est là que le journal entre en jeu Le soleil, entrant presque dans la cuisine des Suisses. Ils ont été les premiers à partager des images exclusives du Suisse dans sa maison, où il peut être vu calme et profiter de l’espace suffisant qu’il a dans cet enfermement.

“Ce que cela va faire, c’est que nous commençons tous à valoriser notre sport pendant cette période”, ont déclaré le champion des 20 Grands Chelems lorsque le tremblement de terre du coronavirus a pris du poids. Maintenant que toute cette peur est devenue réalité, la seule carte que nous pouvons jouer est de rester à la maison, d’avoir de la patience et de souhaiter que tout cela se produise le plus tôt possible. Bien sûr, ni Federer ni tant d’autres joueurs de tennis ne reviendront tous ces mois de compétition qui, malheureusement, ne peuvent être contestés.

Comme par exemple Wimbledon, un tournoi où le joueur de tennis bâlois n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux dès que son annulation a été connue. Dévasté, c’était le seul mot qu’il avait tweeté. Bien sûr, quelques minutes plus tard, c’est le joueur lui-même qui a avoué son envie de rentrer à Londres en 2021. “J’ai hâte de revenir l’année prochaine”, a expliqué le joueur de 38 ans, qui passe aujourd’hui ses journées avec sa femme et ses quatre enfants. dans l’une de ses dernières propriétés acquises, un gigantesque manoir en Suisse. Hier, par exemple, nous avons pu le voir très actif sur Twitter, répondant à plusieurs messages de ses followers.

Federer continue de faire confiance comme toute autre personne touchée par cette pandémie, bien qu’il ait rapidement commencé à faire la différence en apportant son grain de sable pour mieux résoudre cette catastrophe. «Nous passons une étape difficile pour tout le monde, aucune ne doit être laissée pour compte. Mirka et moi avons immédiatement décidé de faire don d’un million de francs suisses aux familles les plus défavorisées de Suisse, bien que cette contribution ne soit qu’un début, espérons que de nombreuses autres familles pourront rejoindre et continuer à soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise, nous devons rester unis et, surtout, en bonne santé “, a souligné l’actuel numéro 4 mondial.

