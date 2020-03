“C’est arrogant” – Vasek Pospisil se rend au report de l’Open de France 2020

Alors que la poussière retombe sur les nouvelles des nouvelles dates de l’Open de France 2020, Vasek Pospisil a parlé de certaines choses concernant les organisateurs. Bien que les nouvelles en elles-mêmes aient été beaucoup à traiter, de nombreux joueurs ont été furieux de la façon dont ils ont été annoncés.

L’épidémie de coronavirus a complètement perturbé la saison de tennis. Dans l’état actuel des choses, le Roland Garros aura lieu une semaine après l’US Open, ce qui est presque impensable mais nécessaire.

Le COVID-19 continue de se propager rapidement à travers le monde et il était essentiel de ne pas organiser d’événements sportifs. Les joueurs courraient un grand risque, de plus, la santé publique est de la plus haute importance.

Cependant, ce n’est pas le changement d’horaire qui a dérangé les joueurs, mais la façon dont cela leur a été communiqué.

⚠️Le tournoi de Roland-Garros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020. # RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

– Roland-Garros (@rolandgarros) 17 mars 2020

L’annonce de l’Open de France 2020 suscite l’indignation

La poignée Twitter officielle de l’événement a tweeté cela. Il s’avère que c’était la première fois qu’ils l’annonçaient, même aux joueurs et au conseil.

Vasek Pospisil a d’abord répondu par un tweet.

C’est une période tellement difficile. Tout le monde est touché par cette catastrophe. Améliorer la communication et travailler ensemble pour trouver des solutions devrait être la priorité. Ne pas devenir un voyou et prendre des décisions égoïstes / arrogantes pour avoir un impact négatif supplémentaire sur la tournée. #Roland Garros

– Vasek Pospisil (@VasekPospisil) 17 mars 2020

Plus tard, le Canadien a eu des mots plus sévères sur la façon dont cette situation a été gérée par les officiels de l’Open de France.

“Nous essayons toujours de le faire fonctionner pour tout le monde, et ils n’ont tout simplement pas consulté l’ATP, les joueurs ou d’autres tournois. Juste un geste très égoïste. Ils font essentiellement un jeu de puissance en ce moment, et c’est assez arrogant. “

Aussi dur que cela puisse paraître, cela pourrait très bien être vrai. Il est possible que les officiels de l’Open de France craignent de ne pas avoir de dates dans l’année. Par conséquent, ils ont décidé de garder leurs cartes près de leur poitrine et de faire une annonce surprise.

L’USTA a publié sa propre déclaration sur l’US Open après cet épisode.

Déclaration de l’US Open

Même l’USTA semble vexée de la façon dont le French Open a surpris tout le monde. Ils envoient un message aux officiels de l’Open de France 2020 avec cette dernière ligne.

Ce ne sont pas seulement les joueurs et les autres événements qui ont été pris par surprise. L’ATP et la WTA n’étaient pas non plus enclines à modifier le calendrier avant l’annonce du tweet.