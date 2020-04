«C’est assez mauvais ici, nous ne pouvons pas quitter la maison à moins que …»

Comme tous les autres joueurs, Alex de Minaur a été isolé ces derniers jours à cause d’un coronavirus, restant dans son camp d’entraînement à Alicante et admettant qu’il n’y a pas grand-chose à faire. N ° mondial 26 ne peuvent pas sortir sauf pour un supermarché ou un hôpital, rester à la maison et développer de nouvelles compétences dans les jours sans tennis.

Outre Netflix, Alex a passé un certain temps sur l’application TikTok et il essaie également de cuisiner pour la première fois de sa vie. Désireux de rester positif, de Minaur espère le redémarrage de la saison de tennis dès que possible, exhortant tout le monde à rester chez lui jusque-là.

Ancien no du monde. 18 ont remporté trois titres ATP en 2019, conquérant Sydney, Atlanta et Zhuhai, remportant 41 matchs au total et terminant la saison avec la dernière manche des Next Gen Masters et trois victoires en finale de la Coupe Davis, dont celles contre Denis Shapovalov et David Goffin.

Les choses n’ont pas été aussi bonnes pour le jeune en 2020, en l’ouvrant avec des victoires consécutives à la Coupe ATP avant de subir une blessure due à une déchirure abdominale qui l’a forcé à sauter l’Open d’Australie. “Nous ne sommes pas autorisés à quitter la maison à moins d’aller au supermarché ou à l’hôpital”, a déclaré de Minaur.

“C’est assez mauvais ici. Le problème est que j’ai trop de temps sur mes mains; il n’y a que beaucoup de Netflix que vous pouvez regarder. J’ai probablement perdu la tête pendant un jour ou deux sur TikTok, quand tout cela a commencé événement.

De plus, je n’aurais jamais pensé cuisiner. Ça a été une très mauvaise année, mais que pouvez-vous faire? ce n’est pas la fin du monde mais juste une grosse bosse sur la route où tout le monde essaie de faire tout ce qu’il peut pour être le plus positif possible. Je serai prêt chaque fois que le tennis recommencera. Jusque-là, restez à la maison et restez en sécurité. ”