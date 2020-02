“C’est bien d’avoir des matchs difficiles”, déclare Simona Halep après avoir organisé une autre victoire de retour

Pour la deuxième fois cette semaine, Simona Halep a dû remporter un retour aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï, cette fois contre Aryna Sabalenka en quart de finale.

Mercredi, elle a perdu le premier set et a fait face à une balle de match avant de battre Ons Jabeur, et un jour plus tard, elle a de nouveau dû revenir par derrière pour gagner.

La victoire en quart de finale n’a pas été aussi spectaculaire, mais la victoire 3-6, 6-2, 6-2 a créé un affrontement en demi-finale contre l’Américaine Jennifer Brady.

. @ Simona_Halep complète la programmation de la demi-finale @DDFTennis!

Vainc Sabalenka 3-6, 6-2, 6-2. pic.twitter.com/Re3ZzE4T7c

– WTA (@WTA) 20 février 2020

«Tout était un peu rapide, trop puissant. Quand j’ai eu le rythme, c’était beaucoup plus facile pour moi de ressentir le jeu », a déclaré le Roumain.

«J’ai joué plus vite dans les deuxième et troisième manches. Elle n’a pas eu le temps de frapper la balle. Je pense que c’était la clé du match.

«C’est bien d’avoir des matchs difficiles. Je suis ici pour donner tout ce que je dois pour gagner chaque match que je joue. Je suis content de ces matchs. “

L’étape suivante est Brady, qui a bouleversé la neuvième tête de série et finaliste de l’Open d’Australie Garbine Muguruza avec une victoire 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 plus tôt dans la journée.

“J’ai pu trouver un moyen, je ne me sentais pas au mieux”, a déclaré Brady. “Peut-être que je n’ai pas joué mon meilleur tennis, mais je suis resté là-bas, j’ai concouru et je suis arrivé en tête.”

La deuxième tête de série, Karolina Pliskova, s’est également effondrée alors que la Tchèque était battue par Elena Rybakina, en forme, qui a décroché sa 18e victoire de la saison.

La Kazakh Rybakina, qui a atteint dimanche la finale du Trophée féminin de Saint-Pétersbourg, a bouleversé le numéro 3 mondial Pliskova 7-6 (7-1), 6-3 pour mettre en place un affrontement des quatre derniers matchs contre Petra Martic, qui a battu Anett Kontaveit d’Estonie. 7-6 (7-4), 6-1.

