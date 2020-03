C’est ce que Serena Williams va faire pendant que le tennis est suspendu

Serena Williams a dévoilé comment remplacera son temps d’entraînement au tennis dans les conditions où l’ATP et la WTA ont suspendu tous les tournois pour les six prochaines semaines. Cela signifie que les événements WTA suivants n’auront pas lieu en raison de l’épidémie de COVID-19: Guadalajara, Miami, Charleston et Bogota.

En tant que femme occupée, Serena ne peut pas se plaindre qu’elle ne sait pas quoi faire dans ce genre de situation. Elle a plusieurs entreprises à gérer et une famille à gérer. «Passer les 6 prochaines semaines dans la solitude. Être une femme.

Être maman. Cuisine. Nettoyage. Nettoyage de printemps. Masque. Tutoriels de maquillage. Je vais vous faire savoir comment ça se passe … restez en sécurité tout le monde. C’est sérieux”. a écrit Serena sur Instagram. Et Serena ne plaisante pas avec les tutoriels de maquillage.

Elle met de plus en plus souvent des tutoriels de soin sur ses histoires Instagram. Serena a même inclus sa fille Olympia dans l’un de ses derniers tutoriels. “Olympia Ohanian est encore trop jeune pour les masques pour les yeux, mais elle peut certainement travailler ce mélangeur de beauté!” A écrit Williams.

Serena a été nominée parmi les «100 femmes de l’année» de Time, il n’est donc pas étonnant que la joueuse américaine ait tant de choses à faire en dehors du tennis et qu’elle puisse mettre autant d’esprit dans tout ce qu’elle fait.

Pour voir ce que Time Magazine a écrit sur Serena Williams, consultez l’article suivant. Time Magazine nomme Serena Williams parmi les 100 femmes les plus influentes du siècle