C’est ce que Victoria Azarenka a fait en dehors des tribunaux

Beaucoup se demandent ce qu’a fait l’ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka, n’ayant joué aucun tournoi cette année. Azarenka, 30 ans, n’a pas participé à la tournée depuis sa défaite au premier tour de l’US Open l’année dernière, principalement en raison de la bataille pour la garde autour de son fils.

Bien qu’il ne soit pas certain si et quand Azarenka reviendra à la tournée, la Biélorusse profite sûrement de son temps loin des tribunaux. Elle s’est inscrite au Harvard Business Program – Crossover into Business.

Azarenka est vue sur une photo publiée par la collègue de tennis pro Monica Puig sur son compte Instagram il y a quelques semaines. Outre Puig et Azarenka, les autres joueurs de tennis au programme incluent Christina Mchale et Alla Kudryavtseva.

Puig a posté la photo avec la légende – “Tellement honoré d’avoir été accepté dans la 6e et plus grande édition du programme #CrossoverIntoBusiness à @harvardhbs. Ce fut quelques jours incroyables pour nouer des liens et de nouvelles amitiés avec des gens très incroyables.

Un grand merci à @anitaelberse @kaiasimmz et @melcolmx pour nous avoir donné les outils et les ressources pour grandir en tant qu’étudiants, athlètes et gens d’affaires intelligents. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve à tous!

#LifeAtHBS ❤️ “Il s’agit du même programme auquel ont participé par le passé les anciennes Maria Sharapova et Caroline Wozniacki, Andrea Petkovic et Bethanie Mattek-Sands, n ° 1 mondiale.

HARVARD !!

Tellement honoré d’avoir été accepté dans la 6e et plus grande édition du programme #CrossoverIntoBusiness à @harvardhbs. Cela a été un couple incroyable de jours pour créer des liens et de nouvelles amitiés avec des gens très incroyables.

Un grand merci à @anitaelberse @kaiasimmz et @melcolmx pour nous avoir donné les outils et les ressources pour grandir en tant qu’étudiants, athlètes et gens d’affaires intelligents. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve à tous!

#LifeAtHBS ❤️

Un post partagé par ᗰonιca ᑭ υιg (@ monicaace93) le 4 février 2020 à 6h31 PST

Le cours nécessite une journée complète de cours sur le campus, puis des heures à distance avec une équipe d’étudiants tout au long du semestre.

La WTA offre également aux joueurs la possibilité de terminer leurs études de premier cycle en ligne à Indiana University East, dont de nombreux joueurs, dont Venus Williams, ont profité.