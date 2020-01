C’est ce qui garde Andy Murray occupé alors qu’il se remet de sa blessure pelvienne

Alors qu’Andy Murray manquera l’Open d’Australie et les épreuves européennes en salle alors qu’il se remet de sa blessure pelvienne, l’Ecossais utilise le temps pour construire un garage triple dans son nouveau manoir de Surrey à cinq chambres de 3 millions de livres, selon le Daily Mail.

Le garage accompagnera la piscine, la salle de massage, la salle de gym et un court de tennis au manoir. Murray a récemment approuvé les plans du garage, qui verra un garage existant et une série de dépendances démolis et un garage de style cour construit pour accueillir son parc de voitures.

La nouvelle maison est toujours en construction et se trouve à quelques kilomètres de l’autre propriété de 5 millions de livres sterling de Murray à Oxshott, qu’il partage avec sa femme et ses trois enfants. Les agents de planification de Murray ont commenté: «Les garages et dépendances existants n’ont aucun mérite architectural et sont généralement vétustes.

Cette application propose d’ériger un garage et un magasin de remplacement suite à la démolition de deux garages et dépendances sur le site. Le nouveau bâtiment serait situé dans l’enceinte résidentielle établie de la propriété et est proposé à des fins purement accessoires à la maison principale.

En tant que tel, il ne devrait y avoir aucune objection à leur démolition. Le nouveau garage / magasin serait un bâtiment joliment conçu et bien proportionné, comme le montrent les plans d’élévation ci-dessous. Les Murrays ont acheté la maison en 2016.

Les architectes travaillant sur la maison ont déclaré: «La conception de la propriété serait d’une apparence géorgienne avec de longues fenêtres étroites et des détails en pierre. La position de la nouvelle propriété serait proche de l’existant et donc de la nature spacieuse du site serait maintenu. »