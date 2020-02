Novak Djokovic a sauvé trois balles de match en demi-finale à Dubaï contre Gael Monfils et a atteint une autre finale de sa carrière. Pour le Serbe, il s’agit de la 17e victoire consécutive dans ce magique 2020. À l’Open d’Australie 2020, il a vaincu son rival de longue date Roger Federer en deux sets en route vers la finale où il a vaincu le triple finaliste du Grand Chelem Dominic Thiem en cinq ensembles.

Il s’agit de la 8e victoire de Djokovic à l’Open d’Australie, ce qui en fait le premier joueur masculin de l’ère Open à remporter des titres du Grand Chelem en trois décennies différentes. Pour sa 17e victoire au Grand Chelem, il a reçu 2,5 millions d’euros en prix. “Je ne veux pas que ça sonne comme un drastique.

Mais face à des points de match pour un athlète, c’est comme être au bord d’une falaise. Tu sais qu’il n’y a pas de retour. Il faut donc sauter par-dessus et essayer de trouver un moyen de survivre, je suppose », a-t-il déclaré. «Et priez pour le meilleur et croyez que vous pouvez y arriver.

Qu’il y a quelque chose qui va vous aider », a expliqué Novak dans son presseur d’après-match. “C’est l’une des choses que je ressens en ce moment. D’accord, un point loin, un coup loin. il n’y a pas de retour en arrière.

Ça y est. J’accepte la situation et j’essaye d’en tirer le meilleur parti. Je me suis installé sur le terrain, quelque chose de concret que je fais en ce moment et essaye de rester dans le présent. Et je ne laisse pas trop mes pensées circuler. Se concentrer sur la respiration et simplement exécuter le coup suivant. ”