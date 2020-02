“C’est comme être au bord d’une falaise” – Novak Djokovic

Novak Djokovic était à un point de se faire éliminer des Championnats de Dubaï et il a réduit de peu sa victoire en demi-finale. Sa séquence de 16 victoires consécutives en 2020 était sur le point de s’effondrer contre Gael Monfils aux EAU.

Le numéro un mondial du tennis Djokovic a sauvé trois points dans le deuxième set pour une victoire 2-6, 7-6 (8), 6-1 à Dubaï. Avec cette victoire, il mène 17-0 dans le bilan face à face contre Monfils.

«Je ne veux pas que ça sonne comme un drastique. Mais face à des points de match pour un athlète, c’est comme être au bord d’une falaise. Tu sais qu’il n’y a pas de retour. Il faut donc sauter par-dessus et essayer de trouver un moyen de survivre, je suppose », a-t-il déclaré.

Novak Djokovic

«Et priez pour le meilleur et croyez que vous pouvez y arriver. Qu’il y a quelque chose qui va vous aider », a expliqué Novak dans son presseur d’après-match.

«Il n’y a pas de retour possible» – Novak Djokovic

Alors que Monfils servait pour le match à 5-4 dans le deuxième set, Djokovic a proposé du tennis d’embrayage et il a équilibré le set à 5-5. Plus tard dans le bris d’égalité, le Français avait trois balles de match alors que le score était de 6-6 (5-3).

Avec Monfils à venir avec trois erreurs non forcées, Djokovic a sauvé toutes les balles de match. Plus tard, sur le point de set de Novak à 6-6 (9-8), Monfils a commis une lourde double faute et lui a offert le deuxième set.

“C’est l’une des choses que je ressens en ce moment. D’accord, un point loin, un coup loin. il n’y a pas de retour en arrière. Ça y est. J’accepte la situation et j’essaie d’en tirer le meilleur parti », a poursuivi Novak.

«Je me suis installé sur le terrain, quelque chose de concret que je fais en ce moment et essaye de rester dans le présent. Et je ne laisse pas trop mes pensées circuler. Se concentrer sur la respiration et simplement exécuter le coup suivant », a conclu le Serbe.

Lire la suite – Novak Djokovic sauve 3 points de match contre Gael Monfils pour prolonger sa séquence de victoires

Ensuite, le guerrier avec une séquence de 17 victoires consécutives, Djokovic, affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas en finale du Dubai Tennis Championship 2020. L’année dernière, Tsitsipas s’est rendu à Roger Federer sur le terrain Emarati et cette année, il est déterminé à dominer Novak. et pour gagner le titre à Dubaï.