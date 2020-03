“C’est comme être dans un film”

Joueur de tennis français Caroline Garcia, 22 dans le monde, qui surmonte le confinement obligatoire décrété par le gouvernement espagnol face à la crise des coronavirus dans l’académie de Rafa Nadal à Manacor, il a déclaré que son sentiment était «comme être dans un film & rdquor ;.

“Je n’aurais jamais imaginé vivre une période comme celle-ci dans ma vie”, a-t-il déclaré Garcia au gala quotidien français d’information sportive “L’Equipe & rdquor;.

“Je dois accepter les choses car elles sont les meilleures possibles; Je dois placer les priorités les unes après les autres, mais à l’intérieur vous vous dites que c’est irréel& rdquor;, ajouté.

Garcia, 26 ans, fait partie des athlètes en quarantaine à l’académie de Nadal, situé dans la ville majorquine de Manacor, qui a fermé ses portes après la déclaration d’un état d’alarme par COVID 19.

La joueuse de tennis française, vainqueur de sept tournois WTA et championne de double avec son compatriote Kristina Mladenovic À Roland Garros (2016), il est arrivé sur l’île pour s’entraîner pendant dix jours dans le but de retrouver son meilleur niveau et de laisser derrière lui les mauvais résultats obtenus en 2019.

