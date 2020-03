“C’est de là que j’ai tiré le plus de mon attitude de plaisanterie” – Nick Kyrgios révèle la femme qui lui a donné sa Persona

Les problèmes d’attitude de Nick Kyrgios ne semblent tout simplement pas se terminer. Chaque fois que ses fans pensent qu’un nouveau départ se profile à l’horizon, un nouvel incident surgit.

L’exemple le plus récent est son altercation avec les fans mexicains après son retrait d’Acapulco. L’Australien a également eu des rivalités avec ses collègues joueurs de tennis à l’intérieur et à l’extérieur du court.

Cependant, avec tout cela, il est aussi un joueur jovial. Toutes choses mises de côté, il vous divertit sur le court de tennis. Si vous assistez à un match de Nick Kyrgios, vous vous amuserez sûrement.

Cependant, vous êtes-vous déjà demandé d’où venait cette nature amusante de Kyrgios? Nick a donné quelques réponses dans une interview avec Tennis TV. Il a parlé des femmes qui l’inspirent dans son parcours.

Qu’a dit Nick Kyrgios?

Nick Kyrgios a révélé que c’était sa grand-mère qui était le secret de son attitude. Voici ce qu’il avait à dire –

«Ma meilleure amie était ma grand-mère, elle est décédée, donc je suppose qu’à ce jour elle m’inspire encore. J’essaie de repenser à tous ces bons souvenirs que nous avons partagés. Je veux dire, elle était un farceur. “

Kyrgios a ajouté qu’il pensait que c’était elle qui lui avait donné son attitude-

Je pense que c’est de là que je tire l’essentiel de mon attitude de plaisanterie, et parfois de mon imprudence. C’est ce qui me manque le plus et qui m’inspire le plus je pense. “

Tatouage au doigt de Kyrgios à la mémoire de sa grand-mère, décédée à l’âge de 74 ans

Nous connaissons maintenant le secret de l’attitude fluide de Kyrgios. Quand vous regardez un gars comme lui, vous n’avez pas l’impression de quelqu’un qui sera proche de sa grand-mère. Cependant, le fait qu’il soit, donne une image très réconfortante.

En parlant de sa carrière, les choses semblent avoir déraillé à nouveau. Comme il n’a pas pu défendre sa couronne à l’Acapulco Open, il a dû faire face à une perte massive de points de classement ATP. En fait, il est maintenant au 39e rang.

