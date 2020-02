C’est de loin mon plus grand succès

L’Allemand Nicolas Kiefer affirme que remporter la médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2004 reste son plus grand succès, tout en s’exprimant sur le site Internet de l’ITF. Kiefer s’est associé à Rainer Schüttler aux Jeux de 2004 à Athènes et a culminé à Non.

4 au classement mondial ATP. Kiefer dit que les Allemands n’étaient pas les favoris du tirage au sort, ce qui les a aidés à se détendre. «Si vous regardez le tirage au sort de 2004, il y avait des équipes de double incroyables: les Australiens, les Israéliens, l’équipe américaine.

Nous avons battu des équipes très fortes. En demi-finale, nous avons battu les Indiens, [Mahesh] Bhupathi et [Leander] Paes, ce qui était incroyable. Nous étions tout simplement incroyablement heureux. Avant, nous ne pensions pas à une médaille honnêtement. C’est peut-être la raison pour laquelle nous jouions gratuitement, détendus et simplement heureux.

Nous étions en deux sets à un et dans le quatrième set, nous étions 6-2 dans le tie-break. Nous avions quatre balles de match pour la médaille d’or et je me souviens encore des points, je servais deux fois. Mais nous devons aussi admettre que les gars chiliens [Gonzalez and Massu] joué au tennis incroyable.

Mais si vous avez quatre balles de match et que vous servez… Je ne sais pas à quelle fréquence cela se produit. Bien sûr, nous avons été déçus et c’était très triste. D’un autre côté, nous n’avons jamais rêvé d’obtenir une médaille d’argent. “

Kiefer dit que même s’il lui a fallu du temps pour surmonter la perte, il est maintenant fier de son exploit. “Quand je suis rentré en Allemagne après l’US Open, tout le monde était venu et ils étaient tellement contents de dire” Hé, c’est incroyable “.

Mais vous ne le reconnaissez toujours pas car c’est une médaille d’argent, vous êtes toujours déçu. Puis, semaine après semaine, des mois plus tard, vous réalisez à quel point c’était une grande réussite. Je pense qu’avec la façon dont le match s’est déroulé avec les quatre balles de match que nous avions et perdues, les gens en parlent beaucoup plus.

Si nous gagnions l’or, ils diraient «vous avez gagné une médaille d’or» mais n’en parlent tout simplement pas. Maintenant, à cause de ce scénario, ils en parlent et du drame qui s’y rattache. Aujourd’hui encore, beaucoup de gens disent: “Une réalisation incroyable, une médaille d’argent aux Jeux olympiques”. J’ai remporté de nombreux tournois au cours de ma carrière, mais c’est de loin mon plus grand succès. ”