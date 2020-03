“C’est décevant, je suis triste d’avoir perdu en deux sets”

En route vers Miami 2001 avec seulement deux victoires en Masters 1000, Roger Federer a trouvé le moyen d’ajouter trois triomphes à son décompte en Floride et d’atteindre le premier quart de finale du Masters 1000. Là, il a fait face au monde non. 8 Patrick Rafter qui s’est avéré trop fort pour le jeune, le battant 6-3, 6-1 en 56 minutes rapides pour rester sur la course au titre et terminer le voyage de Federer dans les huit derniers.

L’Australien a utilisé ses coups initiaux en plein essor pour gagner 30 des 34 points après avoir décroché le premier service, repoussant les deux chances de pause et augmentant la pression sur Federer qui n’a pas pu fournir des chiffres similaires dans ses matchs, se brisant quatre fois sur huit chances offert à Rafter de se tenir derrière tout le temps.

Le Suisse n’était pas satisfait de la façon dont il a concouru, se tenant impuissant sur le terrain et faisant trop d’erreurs dans les rallyes qu’il aurait dû gagner contre le rival qui lui a tout lancé avec un jeu de service et de volée agressif.

“Eh bien, j’ai essayé de garder mon service aujourd’hui. Je ne sais pas, mon plan de match n’a tout simplement pas fonctionné; je n’ai pas pu terminer ce que j’avais en tête parce que mon service n’a tout simplement pas fonctionné, ce qui lui a donné beaucoup de chances au retour.

Je pense que Patrick a bien joué aujourd’hui mais ma performance était vraiment mauvaise. C’est une grosse déception, je suis un peu triste de perdre dans des sets droits comme celui-ci, ce n’est pas facile à admettre. C’était un grand match pour moi de jouer Pat ici, probablement les conditions le favorisaient; la surface et tout.

J’ai fait de mon mieux mais je n’ai jamais trouvé mon jeu. J’ai eu quelques chances au début mais il a bien servi; après cela, je n’ai eu aucune opportunité sur son service, il m’a fait mal jouer et je dirais que je l’ai fait bien jouer.

Je dois travailler sur mon service dans les prochaines semaines car cela a été une déception toute la semaine. Pas de deuxième service et vous ne pouvez pas battre Pat Rafter sans lui. Je suis d’accord avec quelqu’un qui m’attaque tout le temps comme il l’a fait.

Quand je me sens bien, je peux dépasser n’importe qui mais aujourd’hui ce n’était pas ce jour-là, les services étaient tout simplement trop faibles et on pouvait attaquer vraiment sur des tirs presque inégalables; c’était très facile pour lui au filet. Je n’ai pas eu beaucoup de tirs au but aujourd’hui, ne trouvant pas mon jeu depuis la ligne de base une fois le rallye terminé.

Au final, je n’ai plus pu renvoyer le ballon; il commençait à mieux servir. Je jouerai maintenant la Coupe Davis contre la France à domicile la semaine prochaine et ensuite tous les tournois Masters Series sur terre battue à Monte-Carlo, Rome, Hambourg, en ajoutant également Munich à mon calendrier. ”