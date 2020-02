«C’est déçu de perdre après un début aussi incroyable»

Il y a un an, Belinda Bencic, 21 ans, a conquis Dubaï par une tempête pour remporter le premier titre WTA depuis Toronto 2015, battant quatre rivaux parmi les 10 premiers et jouant à un niveau très élevé après quelques années difficiles en raison de blessures.

Le Suisse a également été demi-finaliste à l’US Open, gagnant suffisamment de points pour faire ses débuts en finale de la WTA à Shenzhen et terminant la saison dans le top 10 pour la première fois de sa carrière. Malgré un score médiocre de 6-5 au début de 2020, Belinda a décroché le top 4 pour la première fois, se dirigeant vers Dubaï avec un classement en carrière et espérant défendre le titre remporté il y a un an.

Au lieu de cela, les Suisses ont perdu contre Anastasia Pavlyuchenkova 1-6, 6-1, 6-1 en une heure et 30 minutes, ce qui a été l’un des résultats les plus étranges du WTA Tour cette année! Belinda a remporté les 19 premiers points, forgeant un avantage de 4-0 40-0 en un peu plus de dix minutes et prenant d’assaut la Russe pour tenir fermement les cordes de la rencontre entre ses mains.

Servant à 5-1, le Suisse a clôturé le match avec un vainqueur de service après 23 minutes, offrant une autre pause au début du deuxième set pour se diriger vers la ligne d’arrivée. En l’absence d’erreurs, Pavlyuchenkova a riposté à l’amour avec un revers en bas de la ligne gagnante, assurant une autre pause dans le quatrième match et remontant 5-1 avec un vainqueur de coup droit de conduite-volée avant de fermer le set avec une prise à 15 pour un 6 -1 et une dynamique d’avance sur le décideur.

Perdre complètement du terrain, pas de monde. 4 s’est cassé quatre fois dans le dernier set (sept fois de suite) et a propulsé Anastasia au-dessus de la ligne d’arrivée malgré un départ parfait. “J’essaie d’analyser ce qui a mal tourné ou quel a été le tournant.

Je pense que parfois c’est même trop dangereux quand on démarre très bien et que le tennis fait demi-tour. À ce stade, je ne sais toujours pas ce qui s’est passé et je suis toujours à la recherche d’une réponse “, a déclaré Bencic.” Bien sûr, je suis déçu.

Je sens que je dois travailler très dur pour retrouver ma confiance et je le ferai. Je vais tout donner lors des séances d’entraînement pour reprendre confiance. Avec un peu de chance, dans un ou deux matches, l’élan peut se redresser, il peut cliquer et ensuite je peux changer les choses. ”