“C’est définitivement la bonne décision” – Petra Kvitova sur le report des Jeux olympiques de Tokyo

Le monde du sport continue de souffrir car tous les plans les mieux préparés ont mal tourné en quelques mois. Le coronavirus progresse pour se propager à un rythme alarmant, paralysant de nombreux pays et en arrêtant de nombreux autres. Au milieu de tout ce chaos, il était impossible pour les Jeux olympiques de Tokyo de se dérouler conformément au plan. Petra Kvitova a réagi à la nouvelle d’une manière très calme et pondérée.

Ce qui a commencé comme une nouvelle insignifiante pour le monde s’est transformé en une pandémie mondiale en quelques mois. Les événements sportifs ont également beaucoup souffert, le Tennis Tour étant actuellement suspendu jusqu’au 7 juin.

Dans un premier temps, le Comité International Olympique souhaitait organiser les JO de Tokyo 2020 comme prévu. Cependant, cela n’était pas vraiment possible avec la situation à travers le monde. Non seulement il existe une interdiction de voyager et un verrouillage des frontières dans de nombreux pays, mais le Japon lui-même n’est guère l’endroit le plus sûr de la planète.

De plus, des milliers d’athlètes auraient été indûment exposés à des risques inutiles. Plusieurs pays ont déclaré qu’ils s’abstiendraient des Jeux s’ils devaient aller de l’avant cette année. Finalement, le CIO a appelé à reporter les jeux prestigieux à l’année suivante.

Petra Kvitova est toujours aussi optimiste

Petra Kvitova a été déçue de la nouvelle mais comprend pourquoi c’est une étape nécessaire dans le plus grand schéma des choses. Elle est allée sur Twitter pour exprimer son esprit.

Triste nouvelle aujourd’hui que nous ne serons pas en mesure de participer aux Jeux olympiques cette année, mais c’est certainement la bonne décision compte tenu de la situation dans laquelle le monde se trouve avec Covid19.

Au lieu d’être déçus, attendons avec impatience de faire de 2021 les meilleurs Jeux Olympiques que le monde ait jamais vus! pic.twitter.com/05luiIpHSl

– Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 24 mars 2020

Comme le dit Petra, le moment est venu de faire preuve de solidarité et de rester les uns avec les autres en ne collant pas ensemble.

Juste pour éviter toute confusion, compte tenu de ma mauvaise blague, la meilleure façon d’éviter la propagation de la maladie COVID-19 est de maintenir la distance sociale les uns des autres.

À l’heure actuelle, la priorité absolue dans tous nos programmes devrait être de faire face à la maladie. Une fois la santé et la sécurité publiques préservées, les Jeux olympiques peuvent se dérouler sans aucun risque.