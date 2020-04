«C’est différent pour le tennis que pour beaucoup d’autres sports»

Parallèlement à l’annulation de Wimbledon, l’ATP et la WTA ont annoncé conjointement la poursuite de la suspension de leurs circuits respectifs jusqu’au 13 juillet 2020, en raison de la pandémie actuelle de Covid-19. En plus des championnats, la suspension concerne les événements ATP de ‘s-Hertogenbosch, Stuttgart, Londres-Queen’s, Halle, Majorque et Eastbourne, ainsi que les événements Wta de’ s-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne et Bad Homburg.

L’arrêt concerne toutes les activités professionnelles, y compris l’Atp Challenger Tour ainsi que l’Itf World Tennis Tour. Pour le moment, les tournois qui se déroulent à partir du 13 juillet 2020 restent confirmés aux dates originales.

L’US Open 2020 prévu du 24 août au 13 septembre à New York semble également en danger. À l’heure actuelle, les installations du Billie Jean King Tennis Center ont été transformées en un véritable hôpital pour faire face à l’urgence du coronavirus.

John Isner craint qu’il ne s’écoule un certain temps avant le retour du tennis après la pause forcée en raison du caractère international du sport. «C’est définitivement différent pour le tennis que pour beaucoup d’autres sports. C’est juste mon opinion, et j’espère que je me trompe, mais j’ai l’impression que le tennis pourrait être l’un des derniers sports à reprendre parce que c’est international », a-t-il déclaré à ESPN.

«C’est un endroit difficile pour quiconque organise le premier tournoi, chaque fois que les choses reviennent sous contrôle. Les pays et les villes peuvent avoir des règles et des réglementations différentes sur qui peut participer ou participer.

C’est un gros point d’interrogation pour le tennis en ce moment, sans aucun doute. C’est un gros point d’interrogation pour le tennis en ce moment, car nos compétiteurs sont dispersés partout dans le monde ».