C’est difficile, inspirant et éducatif »

Le jeune danois Holger Rune dit que son parcours du circuit junior au circuit professionnel a été difficile jusqu’à présent, mais il est prêt à relever le défi bien qu’il n’ait remporté que 1 des 6 matchs en tournée professionnelle cette année.

S’adressant à Ekstra Bladet, Rune a déclaré: “Cela a été un défi, une source d’inspiration et très pédagogique, je pense, j’ai été un peu confus, mais je pense que je suis dans un excellent rythme. Je pourrais attendre un peu pour le faire , mais je sens que je pourrais me remettre un peu.

J’ai le niveau, je pense, mais je dois découvrir pour pouvoir jouer à ce niveau et croire que c’est assez bon pour gagner. Je ne devrais pas essayer de jouer mieux que je peux, car alors les choses tournent toujours mal. Il s’agit de croire en moi, de prendre les bonnes décisions et bien sûr de choisir les bons tournois.

Je me mêle un peu, mais sinon c’est ma maman et mon entraîneur qui essaient de sentir si je suis prêt à relever un défi. Ce n’est pas gros à perdre, mais c’est comme ça que les sports sont. Quand j’ai commencé à l’ITF junior contre de très grands garçons, c’était aussi un défi, donc je l’ai essayé avant, mais je l’ai vécu deux fois dans ma carrière, donc je recommence. “

Rune dit qu’il a également reçu des conseils de l’équipe Wozniacki plus tôt cette année à Auckland. “Piotr a souligné une chose qu’il voulait changer. A savoir que je dois généralement me concentrer davantage sur les choses positives. Par exemple, on évalue en temps réel longtemps après une bataille perdue et se concentre sur ce que l’on aurait pu mieux faire.”

Si vous gagnez, c’est une courte évaluation, «sacrément bonne» et au-delà. Il croit que le bien est plus important à apporter, car cela crée le sentiment que vous pouvez utiliser les choses qui ont réussi pour vous à l’avenir.

C’est ce que je tiens pour acquis. “Rune dit qu’il a également regardé beaucoup d’autres joueurs et dit qu’il essaie d’apprendre d’eux.” Je regarde beaucoup. Je dois le faire, car je suis encore jeune. C’est cool d’être inspiré, mais il ne faut pas trop s’inspirer.

J’ai besoin de trouver un équilibre entre rester fidèle à moi-même puis choisir les bonnes petites choses qui peuvent optimiser mon jeu et ma carrière. C’était amusant de voir comment les joueurs seniors agissent sur le terrain. Sur le plan mental, je peux apprendre quelque chose de leur calme, même s’ils viennent de perdre des points très importants.

Et puis je me suis entraîné avec beaucoup de bons joueurs en cours de route. »Pendant ce temps, le capitaine de la Coupe Davis, Frederik Løchte Nielsen, déclare:« Il n’a qu’à se jeter pour la plupart. Il s’agit principalement de planification et de calendrier.

Lui et son équipe doivent le découvrir. La meilleure façon de trouver la frontière est de la traverser parfois. En termes de niveau, c’est bien qu’il essaie tout. Je ne suis pas trop inquiet pour le mental, car il a une bonne tête et est bon pour se remettre d’une défaite.

Au tennis, il peut tout faire, c’est donc plus précisément ce qu’il faut pour s’affirmer sur une plus longue période. C’est ce que son équipe a complètement maîtrisé, je pense. C’est extrêmement impressionnant ce qu’il a réalisé en tant que junior, et si vous regardez les statistiques, il y en a beaucoup qui ont remporté des tournois du Grand Chelem en tant que junior qui montent et réussissent bien dans le Top 100.

Mais il faut aussi lui donner le temps dont il a besoin. L’âge moyen du Top 100 est maintenant de 28 ans, il doit donc se détendre et faire confiance au processus. Il a de bonnes personnes autour de lui et toutes les occasions de faire le bien. Il a aussi une bonne tête, et je ne doute pas que ça ira bien.

Tout le monde est différent, mais s’il y a quelque chose que je peux lui dire, c’est qu’il y aura une période difficile où vous perdrez dans cinq ou six tournois consécutifs au premier tour. Si vous pensez alors que tout est une triche et ne restez pas, alors vous n’irez nulle part.

Il est extrêmement important de participer au même état d’esprit et aux mêmes difficultés, sinon vous en aurez marre de votre tête avec toutes les semaines que vous voyagerez dans l’année. ”