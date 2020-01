“C’est difficile pour moi de dire:” Maria Sharapova ouvre ses plans de retraite après la perte de l’Open d’Australie 2020

Maria Sharapova a poursuivi sa mauvaise descente en Grand Chelem puisqu’elle a été éliminée au premier tour d’un Grand Chelem pour la troisième fois consécutive à l’Open d’Australie 2020.

Sharapova a évincé la 19e tête de série Dona Vekic lors du match de premier tour de mardi après 31 erreurs non forcées.

Après une autre sortie décevante, on a demandé à Sharapova si ce serait son dernier Open d’Australie, auquel elle a répondu: «Je ne sais pas. Je ne sais pas. J’ai eu la chance de me retrouver ici et heureusement à Craig (Tiley) et à l’équipe, ce qui m’a permis de faire partie de cet événement. Il m’est difficile de dire ce qui va se passer dans 12 mois. “

La tête de série n ° 19 Donna Vekic remporte sa 1ère victoire sur Maria Sharapova, gagne 63 64 pour passer à 2R.

Sharapova a mené 4-1 dans le deuxième set avant que Vekic ne monte son retour.

Vekic affrontera Cornet ou Niculescu. #AusOpen

– WTA Insider (@WTA_insider) 21 janvier 2020

Parlant de sa défaite, Sharapova n’a pas avancé d’excuses et a admis ses difficultés.

«Je veux dire, je pense que je ne suis pas la seule – je peux parler de mes difficultés et des choses que j’ai traversées avec mon épaule, mais ce n’est pas vraiment dans mon caractère», a-t-elle déclaré.

Maria Sharapova en difficulté

Depuis quelques années, Maria Sharapova a du mal à rivaliser avec les meilleurs joueurs de tennis. Elle avait remporté un Grand Chelem pour la dernière fois en 2014 à Toland Garros. Son effondrement majeur a commencé après une interdiction de drogue de 15 mois qui en 2016 et 2017. Au cours de la dernière saison, elle n’a disputé que 15 matchs, en perdant sept.

Voir également

Reprenant là où elle s’était arrêtée ➡️

Donna Vekic, quart de finaliste de l’US Open 2019, avance avec une victoire en R1 sur l’ancienne championne Maria Sharapova. # AusOpen pic.twitter.com/ujrUUvhiO7

– US Open Tennis (@usopen) 21 janvier 2020

Étant donné qu’elle a 33 ans, Sharapova pourrait encore avoir du tennis en elle. Cependant, il reste à voir si elle peut revenir des luttes qu’elle a traversées.