«C’est difficile sans tennis. Je fais de mon mieux pour rester en forme ‘

Le jeune Russe Andrey Rublev a jusqu’à présent été l’un des joueurs de la saison, remportant deux titres ATP et 15 matches pour rester à la hauteur avec Novak Djokovic et Gael Monfils. Le natif de Moscou n’a pas pu trouver sa place dans l’équipe russe à l’ATP Cup, utilisant Doha comme point de départ et battant quatre rivaux extérieurs au top 60 pour remporter le titre, faisant de même une semaine plus tard à Adélaïde contre des défis plus difficiles. adversaires pour prolonger la séquence de victoires et devenir le premier multiple champion de la nouvelle saison.

Andrey a subi la première défaite lors de la quatrième manche de l’Open d’Australie contre Alexander Zverev et en quart de finale à Rotterdam et Dubaï, se classant cinquième de la course ATP et espérant plus de bonnes descentes à Indian Wells et Dubaï.

Au lieu de cela, Andrey est enfermé dans sa maison à Moscou, ne faisant pas grand-chose au moment de la quarantaine et essayant simplement de rester positif avant le possible redémarrage de la saison. Après le week-end de la Coupe Davis, l’ATP et la WTA ont dû annuler toute l’action au moins jusqu’en juin, avec un réel danger de sauter toute la saison de gazon également si le virus ne ralentit pas en Europe occidentale.

“Comme la plupart des gens dans le monde, je passe mon temps en mode quarantaine; je ne vais nulle part, je suis toujours à la maison. Je n’ai pas de routine, tout est mélangé. Pourtant, je fais de l’exercice tous les jours autant que possible pour rester en forme.

Pour de nombreux joueurs, ces temps sont difficiles car ils n’ont pas la possibilité de gagner de l’argent. Pour moi, c’est difficile sans tennis; Je veux retourner sur le terrain le plus rapidement possible, jouer des matchs et participer à des tournois.

Je ne peux rien planifier pour l’instant. Nous ne pouvons que croire que tout se terminera bientôt. Il est impossible de planifier quelque chose, tout dépendra de la situation dans le monde. ”