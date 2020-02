“C’est dommage pour notre talent”

Soucieuse de l’avenir des prochains talents roumains du tennis et pas seulement, Simona Halep a lancé un appel à l’action lors d’une conférence de presse tenue au Palais du Parlement à Bucarest invoquant le manque d’investissements dans le sport à travers le pays des Balkans.

“Je ne suis pas venu ici pour moi, mais pour la nouvelle génération. La nouvelle génération a cruellement besoin d’une infrastructure qui fait défaut dans notre pays. Nous avons absolument besoin d’une salle de sport pour accueillir tous les matches de la Fed Cup ». Dit Halep. Simona sait que le tennis n’est pas un sport aussi accessible et, par conséquent, elle a demandé un soutien pour aider les enfants à choisir le sport qui l’a rendue célèbre.

«Il y a beaucoup d’enfants qui ont besoin d’un soutien financier, surtout quand il s’agit de tennis, qui est un sport cher (…) Je lance vraiment un appel pour cette cause, pour une infrastructure dans le tennis. Le tennis roumain a eu de très bons résultats (…) C’est vraiment dommage pour notre talent roumain de ne rien faire, de ne pas progresser », a souligné Simona.

De grandes personnalités sportives roumaines comme Ilie Năstase, numéro un mondial dans les années 1970 et cinq fois vainqueur du Grand Chelem, et Nadia Comăneci, la première athlète à remporter un 10 aux Jeux Olympiques. L’appel à l’action de Simona Halep a eu des résultats presque immédiats.

Ionuț Stroe, ministre roumaine de la Jeunesse et des Sports, a réagi positivement à ses propos et à ceux des autres champions. “Leur demande est plus que normale. Malheureusement, au cours des 7 dernières années, cette demande était unidirectionnelle.

Cette fois, ils ont quelqu’un à qui parler. Ma porte est toujours ouverte”. le ministre libéral récemment nommé Ionut Stroe a déclaré pour Libertatea.