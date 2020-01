C’est du tennis, mais les gens sont des gens et c’est la vie

Alors que la plupart des joueurs de tennis se concentrent uniquement sur leurs performances sur le terrain, le Polonais Hubert Hurkacz veut également être reconnu comme un bon être humain. Et avec ses performances sur le terrain et son comportement hors du terrain, Hurkacz semble être sur la bonne voie dans les deux cas.

S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Hurkacz a déclaré: “J’adore jouer et jouer au tennis, et surtout si vous pouvez jouer sur les grandes scènes. Je veux juste améliorer mon jeu, être heureux avec moi-même sur le terrain et rester positif.

Et puis les choses peuvent arriver quand je joue, être positif et bien jouer. “Son entraîneur, Craig Boynton, qui est avec lui depuis mars de l’année dernière, dit:” C’est un grand joueur de tennis mais c’est un être humain encore meilleur. .

Il comprend: C’est le tennis, mais les gens sont des gens et c’est la vie. Vous faites aux autres, et il est très bon de cette façon. Il est toujours désireux de travailler, toujours désireux d’apprendre, veut toujours le prochain exercice. «Que faisons-nous ensuite? Quel est le plan? »» Boynton, qui a déjà travaillé avec John Isner, Sam Querrey et Steve Johnson, dit que Hurkacz est aussi un parfait gentleman hors du terrain et le ramène à ses antécédents familiaux: «Le fils que vous voulez.

Vous voulez que ce type d’enfant sorte avec votre fille. Il a juste une merveilleuse famille. Ses parents sont incroyables. Plus jeune [sister], qui est une incroyable boule d’énergie. Il vient d’une famille incroyable. Il est tellement reconnaissant envers les gens qui lui demandent un autographe.

Après les matchs, le Tour devra littéralement le tirer hors du terrain parce qu’il veut signer et tendre la main et dire merci à chaque personne qui est restée pour le regarder jouer. Il est tellement spécial de cette façon. Ce n’est pas très courant, mais il n’est pas très courant non plus. “

Hurkacz a atteint le deuxième tour de l’Open d’Australie en cours à Melbourne et s’est incliné mercredi contre l’Australien John Millman.