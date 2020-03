“C’est dur et triste” – Amanda Anisimova envoie un message au milieu du verrouillage du coronavirus

La sensation d’Amanda Anisimova, 18 ans, a des plans intéressants pour traverser la période de quarantaine ennuyeuse. Alors que de nombreuses stars du tennis ont intensifié leur interaction avec les fans, Anisimova a fait un pas en avant.

L’Américaine a annoncé qu’elle allait ouvrir ses DM Instagram à tous. Cela signifie qu’elle répondra à tous les messages que vous envoyez personnellement sur son Instagram. De nombreux fans attendent ce genre d’opportunités tout au long de leur vie. Comme les athlètes sont des personnes extrêmement occupées, il est très occupé d’obtenir toute sorte d’interaction directe avec eux.

Amanda a été particulièrement vocale sur son compte sur les réseaux sociaux. Elle a demandé aux autorités de faire un effort supplémentaire pour faire quelque chose pour les pauvres et les vulnérables. Bien sûr, ce sont les marginalisés qui sont touchés de manière disproportionnée par une calamité majeure. Outre Anisimova, d’autres étoiles ont également été ouvertes à plus d’interaction.

Quelles stars du tennis en dehors d’Amanda Anisimova intensifient sur les réseaux sociaux?

Anisimova n’est pas le seul engagement croissant. Stan Wawrinka a été extrêmement actif sur son Instagram. Presque tous les jours, la star suisse publie des mises à jour sur sa cuisine ou son entraînement.

Andy Murray réagissant au poste d’entraînement de Stan Wawrinka.

D’une manière très mignonne, Andy Murray et Wawrinka se sont livrés à des plaisanteries amusantes. Serena Williams a plus de temps avec sa fille et elle-même. La jeune star Naomi Osaka a également été remarquable.

Naomi Osaka a mené une session de questions / réponses sur ses histoires Instagram.

Les japonaises ont principalement répondu aux questions sur ses histoires Instagram. Chose intéressante, de nombreuses stars du tennis expriment également davantage les décisions des autorités. Jamie Murray et Diego Schwartzman ont été de temps en temps parmi les joueurs à critiquer l’ATP.

Inutile de dire que les fans sont les plus proches de leurs stars de tennis préférées. Ce qui est un peu étrange car il y a quelque temps, nous étions tous inquiets de ce que nous ferions sans tennis. La mise en quarantaine ne semble pas si mauvaise.