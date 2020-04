“C’est étrange de ne pas savoir quand on pourra rejouer des tournois”

Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines sur les initiatives par lesquelles de nombreux acteurs tentent d’aider leur pays en ces temps difficiles. Limitée à la Roumanie où les mesures adoptées sont très restrictives, Simona Halep a réfléchi à ce que le monde du tennis connaît dans une phase historique plus incertaine que jamais.

“Je crois que si nous jouons à nouveau au tennis en septembre, nous avons déjà gagné, car cela signifie que la menace du virus sera terminée”, a déclaré l’ancien numéro 1 mondial à .. “Nous ne pouvons que rêver de jouer un grand chelem à ce stade, mais je soutiens le tournoi et bien sûr, je serai impatient de jouer si nous le pouvons.

C’est vraiment étrange de ne pas savoir quand nous pourrons rejouer des tournois. Sur quelle surface allons-nous jouer? Dans quel pays? Il n’y a pas de réponse pour le moment, il est donc difficile de planifier à l’avance. “Lorsque le verrouillage a été annoncé, la double championne du Grand Chelem était à son domicile de country club à Bucarest, se remettant d’une blessure.

“J’ai de la chance dans un sens, parce que la situation avec Covid-19 a commencé juste au moment où je me débattais avec une blessure au pied. Donc, ce congé supplémentaire m’a donné l’occasion de bien guérir mon pied et de prendre le temps de travailler à ma récupération, plutôt que de vous inquiéter de manquer trop de tournois.

Je suis en contact avec mon entraîneur tout le temps et évidemment mes coachs Darren [Cahill] et Arti [Apostu-Efremov], aussi. Je n’ai encore touché aucune balle, mais j’espère que cela arrivera bientôt lorsque la situation deviendra plus claire et que les restrictions commenceront à se lever.

La situation a été effrayante ici en Roumanie. J’essaie de ne pas trop regarder ou lire trop dans les nouvelles car je trouve cela très inquiétant; Je préfère me concentrer sur l’aide où je peux. Et jouer mon rôle en restant à l’intérieur, et bien sûr en restant positif et fort “- a-t-elle ajouté.