“C’est incroyable de gagner des titres pendant 20 années consécutives, on se sent vieux”

Une, deux, trois, quatre, cinq et jusqu’à six fois ont vu dans Delray Beach porter le titre de champion à Frères Bryan. Le meilleur couple de l’histoire du tennis a conquis son 119e trophée et signé un record de longévité spectaculaire: vingt d’affilée remportant au moins un titre.

“C’est une belle statistique, ça nous fait nous sentir vieux, mais ça nous fait aussi du bien. Cela nous montre que nous pouvons être cohérents pendant vingt ans. Nous garderons toujours de beaux souvenirs de cet endroit, c’est incroyable de regagner chez soi, on est resté tous cette semaine entouré de notre famille et de nos amis “, ont-ils déclaré dans des ATP.

.