«C’est incroyable de partager des moments épiques avec Roger Federer, Djokovic»

N ° mondial 2 et Rafael Nadal, 19 fois champion de Major, a eu un calendrier chargé jusqu’à présent en 2020, participant à Perth, Sydney, Melbourne, Koweït et Le Cap avant de rentrer à Majorque. L’Espagnol a été finaliste de la Coupe ATP inaugurale, perdant le quart de finale serré de l’Open d’Australie face à Dominic Thiem en quatre sets et embrassant deux rencontres d’exposition contre David Ferrer au Koweït et Roger Federer au Cap, avec une fréquentation record de près de 52 000!

S’exprimant pour National au Koweït lors de l’ouverture de sa Rafa Nadal Academy, Rafa a mentionné Roger Federer, Novak Djokovic et leur course GOAT, avec trois majors séparant trois géants après l’Open d’Australie où Novak a remporté le 17e trophée du plus haut niveau.

Rafa a admis qu’il apprécie d’en faire partie, rappelant qu’ils ont tous accompli beaucoup de choses jamais vues auparavant sur le court de tennis, essayant d’améliorer son jeu tous les jours et de prendre les notes positives des victoires et des pertes. L’Espagnol cherchera le premier titre ATP de la saison à Acapulco dans deux semaines avant un autre rassemblement avec Federer et Djokovic à Indian Wells, avec les meilleurs joueurs mondiaux en compétition pour la première couronne Masters 1000 de la saison.

“Vous ne pouvez pas être frustré tout le temps parce que le voisin a une maison plus grande que vous ou un meilleur jardin. Ce n’est pas ainsi que je vois la vie”, a déclaré Nadal. “La quête de la plupart des titres majeurs est passionnante; c’est incroyable de faire partie de ce moment historique du tennis.

Il y a beaucoup de choses que nous réalisons qui ne se sont jamais produites par le passé. J’aime ce processus et j’en fais partie; pour moi, c’est un tel privilège et un tel honneur. Et j’essaie juste d’être prêt à continuer.

Je ne considère pas que j’ai dû sacrifier beaucoup de choses pour devenir joueur de tennis car j’ai toujours aimé ce processus. Vous êtes dans un état d’apprentissage permanent; vous devez être ouvert avec les yeux et l’esprit pour voir ce qui se passe autour de vous et prendre les signes positifs, vous souvenir des choses que vous aimez et oublier les autres choses que vous n’aimez pas. ”