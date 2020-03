“C’est juste épanouissant” – Stefanos Tsitsipas remporte une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Le numéro six mondial Stefanos Tsitsipas a terminé sa saison 2019 de la meilleure façon possible en remportant le plus grand titre de sa carrière à Londres. Cette année, le Grec n’a pas pu défendre sa place en demi-finale à l’Open d’Australie, mais lors de la saison 2020, il a déjà remporté un titre à Marseille. Et plus tard, il a atteint la finale à Dubaï.

C’est une grande année pour tous les athlètes du monde entier avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui auront lieu en juillet. Tout comme tous les athlètes, Tsitsipas aspire à quitter le Japon avec une médaille autour du cou. «Je vais juste avoir les larmes aux yeux si je pars de Tokyo avec une médaille. Je pense que c’est le rêve de tout athlète. De plus, c’est tout simplement satisfaisant », a-t-il déclaré.

«C’est une bonne chose d’avoir. C’est un grand jalon, une réussite, appelez-le comme vous voulez. Ce sera l’une des deux meilleures semaines de ma vie à Tokyo », a expliqué Stefanos Tsitsipas.

Stefanos Tsitsipas

Aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio, la Grèce a remporté six médailles olympiques et aucune d’entre elles ne venait du tennis. En simple, Dionysios Kasdaglis et Konstantinos Paspatis sont les derniers joueurs grecs à avoir remporté une médaille aux Jeux olympiques d’Athènes en 1896.

Certes, à Tokyo, le tennis grec prévoit de mettre fin à son attente de 124 ans pour une médaille olympique en tennis. Et Tsitsipas est leur seul espoir.

Stefanos Tsitsipas ’2019

L’année dernière, il a atteint le rang de numéro cinq en carrière dans le monde. Il est le joueur de tennis grec le mieux classé de l’histoire de ce sport.

En outre, Tsitsipas a stoppé le double champion en titre, Roger Federer, au quatrième tour de l’Aussie Open. Plus tard dans la saison, il a battu Rafael Nadal sur la terre battue de Madrid et détrôné le numéro un mondial et champion en titre Novak Djokovic au Masters de Shanghai.

Son tennis difficile contre les seigneurs du tennis liège, ses coups d’une seule main puissants de la ligne de base et son jeu intelligent sur le net, augmentent collectivement l’espoir de médaille olympique pour le tennis grec.

Sur le circuit ATP, Stefanos Tsitsipas sera ensuite vu sur les courts d’Indian Wells.