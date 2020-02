“C’est la compétition la plus difficile à gagner”: Rafael Nadal ouvre ses portes aux JO 2020

La chose la plus importante aux Jeux olympiques n’est pas de gagner mais d’y participer. Cependant, Rafael Nadal a eu la chance non seulement de participer aux Jeux olympiques, mais aussi de remporter une médaille chaque fois qu’il y a participé. Cependant, pourquoi une médaille d’or en double aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio était-elle très spéciale pour Nadal? Il répond.

Le médaillé d’or olympique 2008 Rafael Nadal explique ce que c’est que de gagner une médaille pour votre pays aux Jeux olympiques d’été. Nadal a déjà deux médailles d’or olympiques dans sa vaste collection d’honneurs – une de la compétition en simple en 2008 et une autre en double à partir de 2016.

«C’est une compétition complètement différente»: Rafael Nadal

Le champion du Grand Chelem à 19 reprises a révélé le sentiment d’être un champion olympique individuel, un champion olympique en double et un signaleur de votre pays.

«C’est une compétition complètement différente. C’est évidemment la compétition la plus difficile à gagner dans notre sport, sans aucun doute. Parce qu’en fin de compte, vous avez très peu de chances d’obtenir des médailles dans notre sport », a déclaré Nadal dans une interview avec Marca au Koweït.

L’Espagnol a expliqué qu’il y a quatre tournois du Grand Chelem et neuf tournois Masters 1000 chaque année. Cependant, les Jeux Olympiques ne sont là qu’une fois en quatre ans. Par conséquent, il y a moins de possibilités de gagner une médaille dans l’événement sportif le plus prestigieux au monde.

«J’ai pu participer à deux Jeux olympiques au cours de ma carrière. À Athènes (2004), j’avais 17 ans. À Londres (2012), je n’ai pas pu participer parce que je me suis cassé le tendon du genou. J’ai donc eu la chance d’avoir obtenu une médaille aux deux occasions où j’ai participé. À Pékin (2008), en simple; et à Rio de Janeiro (2016), en double », a rappelé le n ° 2 mondial.

«C’est quelque chose qui vous rend très excité»: Nadal

Le joueur de 33 ans a expliqué que pour lui, évidemment, avoir été champion à Rio était une période très excitante. Plus quand il aurait dû être à Londres; où il n’a pas pu participer à cause de cette blessure.

Lorsque de telles choses vous arrivent, être un porte-drapeau est quelque chose qui vous reste; et c’est quelque chose qui vous rend très heureux de vivre », a-t-il ajouté.

Rafael Nadal était reconnaissant d’avoir perdu l’opportunité d’être à Rio après avoir disparu à Londres et ce fut une grande satisfaction pour lui. Il était également reconnaissant à Alejandro (Blanco, président du Comité olympique espagnol -COE-) et à tous ceux qui l’ont rendu possible ou qui pensaient à l’époque qu’il pouvait être la personne choisie pour représenter toute la délégation lors de la cérémonie d’ouverture.