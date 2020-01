c’est la loi de Novak Djokovic, Roger Federer est sorti

Novak Djokovicla loi résonne au Open d’Australie 2020: le Serbe a atteint la finale du tournoi après avoir battu Roger Federer en trois sets. Le Suisse doutait de la blessure à l’aine qu’il avait subie lors du match avec Tennys Sandgren, mais il a quand même joué, jouant également un premier set.

La finale féminine verra Sofia Kenin contre Garbine Muguruza. Sofia a vaincu Ashleigh Barty, une équipe à domicile, tandis que Muguruza, sensationnellement hors d’hibernation, a éliminé Simona Halep. Stan Wawrinka, battu par Alexander Zverev en quart de finale du tournoi, a évoqué son avenir, qui apparaît avec une certaine ombre: “J’espère revenir ici l’année prochaine.

J’ai eu de bons sentiments au cours de ces deux semaines, mais je ne garantis rien pour l’avenir et tout peut arriver. ” Goran Ivanisevic et Conchita Martinez, entraîneur des finalistes de l’Open d’Australie Novak Djokovic et Garbine Muguruza, entreront au Newport Hall of Fame.

Une reconnaissance d’une belle carrière, qui se déroule désormais en tant que super entraîneur des deux stars qui disputeront la finale à Melbourne cette année. Après Caroline Wozniacki, Ekaterina Makarova a également annoncé sa retraite du tennis via son profil Instagram.

Le Russe part après avoir remporté trois titres individuels et quinze en double féminin, dont trois en tournois du Grand Chelem, à Roland Garros, Us Open et Wimbledon, en jouant avec Elena Vesnina. Demain, deuxième demi-finale du simple messieurs entre Dominic Thiem et Alexander Zverev.