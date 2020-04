C’est la plus longue période où je n’ai pas touché à une raquette

Simona Halep, n ° 2 mondiale, a déclaré qu’elle restait à la maison pendant la période d’auto-isolement, il vaut mieux que la saison sur gazon, y compris Wimbledon, soit annulée depuis que la santé passe avant tout. S’adressant à Eurosport, le champion en titre de Wimbledon a déclaré: “C’est un problème mondial et je veux juste dire qu’il est plus sûr que tout soit annulé.

Ce n’est pas un petit problème, c’est un énorme problème. Nous devons juste écouter ce qu’ils [experts] disons, rester à la maison et être en sécurité. Le tennis n’est pas tout dans ma vie. Bien sûr, j’ai eu tant d’années où c’était une priorité et ça l’est toujours.

Je fais tout mon possible pour rester en forme, pour reprendre très vite le rythme quand tout va recommencer. Je préfère rester à la maison, attendre et voir et quand tout sera en sécurité, je recommencerai à voyager. Mais si je ne suis pas sûr à 100%, je ne vais pas quitter la maison, donc tout ce qui a déjà été décidé – c’est parfait pour moi.

Même si je manque des tournois, il vaut mieux rester en sécurité et prendre ces décisions. “Halep dit qu’elle essaie d’avoir une vision positive de la situation car cela lui permettra de rester la championne en titre de Wimbledon pendant deux ans.

“Je le prends positivement parce que je serai maintenant le champion en titre pendant deux ans, donc je peux vivre avec ça pendant encore un an. Je suis ravi de pouvoir jouer le premier match mardi [in 2021] Je pense sur Center Court.

Donc, je veux vraiment avoir cette expérience. Ça va être super à coup sûr. La Roumaine dit qu’elle pense que le circuit de tennis ne reprendra pas en juillet et qu’elle va prendre une pause du jeu pour un mois de plus pour l’instant.

“À mon avis, ça va être plus long que juillet. Nous espérons pour l’US Open, mais nous ne pouvons pas être sûrs parce que New York est en difficulté maintenant. Je sais que le pire scénario dans ma tête est que cette année va être annulé, et oui je suis sûr que nous allons surmonter cette période si nous écoutons et restons à la maison en toute sécurité.

Mais pour le moment, oui, je pense que ça va être plus long que juillet. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer après aucun tournoi pendant tant de mois. Nous n’avons jamais été dans cette situation auparavant, donc je pense que ça va être nouveau pour tout le monde.

Je vais avoir du mal à coup sûr. Je vais avoir du mal à reprendre mon rythme. C’est la plus longue période pendant laquelle je n’ai pas touché à une raquette – pas une balle, pas une raquette – et je veux que ça continue pendant encore un mois. Je pense que j’en ai besoin après tant d’années. ”