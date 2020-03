La star du tennis n ° 1 mondiale Ash Barty dit qu’elle construit sa nouvelle maison à Brisbane. S’adressant à News.com.au, Barty a déclaré: «J’ai récemment acheté une nouvelle propriété dans le Grand Springfield où je veux construire ma maison pour toujours.

C’est là que je veux construire mon avenir. Greater Springfield a toujours été ma maison et continuera de l’être. J’ai toujours vécu dans la région et je ne voudrais pas déménager ailleurs ». Le champion de l’Open de France de 23 ans a été nommé ambassadeur de la communauté du Grand Springfield, à environ 30 minutes à l’ouest du quartier central des affaires de Brisbane.

Ce sera la troisième propriété de l’Australienne – elle possède déjà une maison en briques de quatre chambres à Springfield Lakes, qu’elle a achetée en 2018 et une autre maison de quatre chambres à Augustine Heights, qu’elle a achetée en 2016.

Parlant de Springfield, Barty a commenté: “C’est ma maison. J’ai grandi ici et ma famille proche vit tous dans la région. Il y a de bons cafés, des parcs et un terrain de golf. Peu importe où je suis dans le monde, J’adore rentrer à la maison.

Je suis particulièrement fier de ce nouveau partenariat en raison de ma longue histoire et de mes liens étroits avec Greater Springfield, qui me tient à cœur. J’ai grandi ici avec ma famille et j’ai fréquenté des écoles locales et ces jours-ci, selon mes engagements en matière de tennis, j’aime rentrer à la maison et me détendre autour d’une partie de golf au Brookwater Golf and Country Club.

J’espère pouvoir combiner mon nouveau rôle, en plus d’être l’Ambassadeur national du tennis indigène pour Tennis Australie, pour établir des liens significatifs et directs avec la communauté, y compris les étudiants autochtones locaux, et les faire jouer et apprécier le tennis.

En tant que femme pratiquant un sport professionnel et manifestement un grand partisan du sport féminin, le fait de savoir que Springfield City Group est étroitement associé au nouveau stade AFL de Brisbane Lions Women me rend également fière de faire partie de cette communauté grandissante et florissante.