“C’est là que les problèmes se posent” – John Millman n’est pas optimiste quant à la reprise de la tournée

La saison de tennis a déjà subi un revers dû à la pandémie de COVID-19. Après les deux premiers mois qui se sont déroulés comme prévu, la propagation rapide du virus a contraint les organismes officiels à annuler les événements et à finalement suspendre la tournée jusqu’au 7 juin. Alors que les organisateurs de l’événement espèrent que la saison reprendra après cela, John Millman a des doutes .

Avec l’augmentation constante des cas de la maladie COVID-19 dans le monde, la vie est loin de revenir à la normale. Comme vous devez le savoir, la distance sociale est le meilleur moyen de lutter contre la maladie. L’éloignement social signifie qu’il n’y a pas d’événements publics, ce qui signifie que les événements sportifs ne sont pas à l’ordre du jour dans un avenir proche.

John Millman exprime ses réflexions sur la suspension de la saison

Les responsables de l’ATP, de la WTA et de l’ITF espèrent une reprise à temps pour le swing de gazon de la saison.

John Millman, cependant, pense le contraire. Il croit que la diversité des joueurs de différents pays, à travers le monde, place le tennis dans une position précaire.

«Peut-être que le lieu du tournoi a mis la situation du COVID-19 à l’abri et a ensuite réussi à la contenir. Mais si quelqu’un vient d’Amérique du Sud, disons, et que son pays ne s’en est pas emparé, le tournoi ne peut pas se dérouler. Vous ne pouvez pas lancer le tournoi lorsque seuls certains joueurs peuvent y accéder. Je pense que c’est là que résident les problèmes. “

Millman estime qu’il n’y a que deux façons de sortir de cette situation.

“C’est presque comme si nous devions avoir un vaccin ou le virus doit suivre son cours avant qu’il n’y ait de répit.”

Et Wimbledon?

Alors que les officiels de l’Open de France ont déjà annoncé les dates révisées de l’événement, les officiels de Wimbledon ont maintenu qu’ils espéraient continuer comme d’habitude. Encore une fois, John Millman n’est pas d’accord.

L’Australien s’attend à ce que les Championnats soient annulés après la réunion d’urgence prévue la semaine prochaine.

Les joueurs de tennis souffrent financièrement, ou du moins les joueurs les moins bien classés. Le tennis offre une rémunération basée sur les performances plutôt qu’un salaire périodique. Et bien que John Millman regrette de ne pas pouvoir gagner de l’argent en ce moment, il sait qu’il y en a d’autres qui ont plus de mal que lui.

«Vous avez l’habitude de recevoir un peu d’argent et ce n’est évidemment plus le cas. Oui, c’est difficile. Ce n’est pas facile. Vous essayez de vous débrouiller. Mais je ne veux pas être une histoire sanglante, c’est sûr, car je sais que les Australiens le font beaucoup plus dur que moi. Lorsque nous parlons également de la santé de quelqu’un, c’est assez grave, et c’est là que cela met les choses en perspective. “

Tout compte fait, Millman pense que le meilleur scénario serait une reprise du Tour en août ou septembre.

John est une personne intelligente et ce qu’il dit ici a beaucoup de sens pour moi. Cependant, j’espère qu’il a tort et que nous pourrons d’une manière ou d’une autre arrêter la propagation du COVID-19 à temps pour reprendre avant Wimbledon.