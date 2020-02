C’est là que Matteo Berrettini reviendra probablement jouer

Vincenzo Santopadre, l’entraîneur du joueur de tennis Matteo Berrettini, a déclaré que l’Italien reviendrait probablement sur le terrain pour l’événement Indian Wells Masters Series à la mi-mars. Selon OA Sport, Santopadre déclare: “Matteo ne sera malheureusement pas présent pour l’engagement contre la Corée du Sud à Cagliari, mais reviendra probablement pour le tournoi d’Indian Wells à la mi-mars”

Berrettini a lutté avec un problème de muscle abdominal qui a affecté sa performance à l’Open d’Australie et l’a forcé à se retirer de plusieurs tournois. Santopadre dit: «À d’autres moments, cette blessure l’aurait davantage dérangé.

Dès le premier contrôle effectué le 16 décembre, je l’ai vu plus détendu. De toute évidence, il n’a pas bien pris la blessure, mais après un premier problème, il a su réagir mieux. Les blessures précédentes, dans un certain sens, l’ont aidé à mieux traverser cette nouvelle situation.

Matteo, également dans le passé, a toujours trouvé le temps de réfléchir et de trouver de nouveaux stimuli. Je suis confiant, l’histoire peut se répéter ». Sans Berrettini, l’équipe italienne qui affrontera la Corée du Sud à Cagliari comprend Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia et Simone Bolelli les 6 et 7 mars.

L’Italien n’a disputé qu’un seul événement en 2020 – l’Open d’Australie à Melbourne – où il a perdu au deuxième tour du tournoi.