«C’est la raison d’être de la Coupe Davis, vous n’abandonnez jamais»

Défendant les couleurs nationales pour la quatrième fois, John Millman est venu au bord de la défaite pour battre le jeune brésilien Thiago Seyboth Wild 4-6, 7-6, 6-2 en un peu moins de trois heures, surmontant un 6-4, 5- 3 déficits pour franchir la ligne d’arrivée en premier et envoyer l’Australie 2-0.

Un adolescent a remporté le premier titre ATP dimanche à Santiago et a fait un long voyage à Adélaïde, utilisant l’élan et dominant dans les six premiers matchs pour prendre la tête de 5-1. Il avait besoin de quatre points de set pour assurer le premier match dans le match dix, servant à la victoire à 5-4 dans le set numéro deux lorsque les nerfs ont commencé à apparaître, se brisant et perdant le bris d’égalité 7-0 alors que Millman avait l’avantage maintenant.

L’Aussie était le favori dans le set final, servant bien et gagnant deux pauses pour sceller l’accord et envoyer l’Australie 2-0 devant après le premier point que Jordan Thompson a délivré contre Thiago Monteiro. “J’avais un peu de mal, c’est sûr”, a déclaré Millman.

“Thiago est sorti en jouant un excellent tennis, une frappe de balle vraiment confiante et en tirant sur les déclencheurs au début du rallye. Je ne me sentais pas trop installé. J’essayais de traverser la tempête, mais je ne pouvais pas faire grand-chose au début.

Je pense que j’ai montré un peu de grain là-bas. C’est la raison d’être de la Coupe Davis: ne jamais abandonner; c’est la façon australienne. C’est l’une de mes victoires les plus mémorables, sans aucun doute. Vous pouvez avoir tout le succès individuel que vous souhaitez, mais, pour moi, je l’ai dit à plusieurs reprises, la quintessence joue pour votre pays, et c’est spécial.

Je suis juste content que Lleyton m’ait fait confiance pour me donner l’appel et je ne pouvais pas seulement le faire pour le pays, mais le faire pour l’équipe – Rusty et Tony Roche. “” J’ai eu mes chances à 5-4 dans le deuxième set mais John a incroyablement bien joué; Je ne dirais pas qu’il a eu de la chance “, a déclaré Seyboth Wild.

“J’avais mes tirs, j’y suis allé et j’ai raté quelques balles que je ne manquais pas auparavant. Millman a augmenté son intensité, commençant à mieux jouer et ratant à peine un tir dans le décideur. Je ne peux que le féliciter pour le match . C’était spécial pour moi; je m’en souviendrai toujours et je pense que je l’ai plutôt bien traité. ”