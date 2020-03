Le tennis professionnel s’arrête pendant six semaines en raison de la pandémie de coronavirus. C’est la décision drastique, mais inévitable, prise au bout d’une très longue journée, avec des confrontations interminables entre les directeurs de tournoi, les membres du conseil des joueurs et les officiels de l’ATP.

Après que l’Organisation mondiale de la santé a élevé le niveau de l’épidémie à la pandémie, il a été décidé de s’arrêter jusqu’au 26 avril. Avec Indian Wells déjà annulé, le Masters 1000 de Miami et Montecarlo sautent, ainsi que les tournois de Houston, Marrakech, Barcelone et Budapest.

Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, a déclaré: «Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère et cela représente une grande perte pour nos tournois, nos joueurs et nos fans du monde entier. Cependant, nous pensons que c’est l’action responsable nécessaire en ce moment pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel, de la communauté du tennis en général et de la santé publique en général face à cette pandémie mondiale.

Le caractère mondial de notre sport et les déplacements internationaux requis présentent des risques et des défis importants dans les circonstances actuelles, tout comme les directives de plus en plus restrictives émises par les autorités locales.

Nous continuons de suivre cela quotidiennement et nous attendons avec impatience la reprise du Tour lorsque la situation s’améliorera. En attendant, nos pensées et nos vœux vont à tous ceux qui ont été affectés par le virus ».

“L’ATP examine attentivement l’impact général de cette situation en évolution liée aux points FedEx ATP Rankings, et toute décision sera annoncée en temps voulu. En outre, en pleine collaboration avec l’ITF, les points FedEx ATP Rankings ne seront disponibles à aucun moment. Les événements de l’ITF World Tennis Tour pendant la période de suspension “- ATP a annoncé.