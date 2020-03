“C’est l’action responsable nécessaire en ce moment”, déclare le chef de l’ATP après la suspension de Tour pour six semaines

C’est officiel: la tournée ATP se déroule sur une période de six semaines “en raison de l’escalade des problèmes de santé et de sécurité liés à l’épidémie mondiale de COVID-19”.

La décision vient sur le dos de la Open de Miami, Fed Cup Finals et Indian Wells Masters annoncent que les tournois ont été annulés en raison du coronavirus.

Un communiqué se lit comme suit: «L’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée de tennis professionnel masculin en raison de l’escalade des problèmes de santé et de sécurité liés à l’épidémie mondiale de COVID-19. La suspension signifie que tous les événements ATP Tour et ATP Challenger Tour programmés jusqu’à la semaine du 20 avril inclusivement n’auront pas lieu. »

Les Championnats US Clay Court à Houston, le Grand Prix Hassan II à Marrakech, le Rolex Monte-Carlo Masters, l’Open de Barcelone Banc Sabadell et l’Open de Hongrie à Budapest seront tous supprimés car le Tour sera en pause jusqu’à au moins 27 avril.

COVID19: Tout le England Club se prépare à annuler Wimbledon car ils hésitent à jouer à huis clos

La suspension intervient après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus une pandémie et que les États-Unis ont imposé des restrictions de voyage dans plusieurs pays.

Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, a déclaré: «Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère et cela représente une grande perte pour nos tournois, nos joueurs et nos fans du monde entier. Cependant, nous pensons que c’est l’action responsable nécessaire en ce moment pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel, de la communauté du tennis en général et de la santé publique en général face à cette pandémie mondiale.

«La nature mondiale de notre sport et les déplacements internationaux requis présentent des risques et des défis importants dans les circonstances actuelles, tout comme les directives de plus en plus restrictives émises par les autorités locales. Nous continuons de suivre cela quotidiennement et nous attendons avec impatience la reprise du Tour lorsque la situation s’améliorera. En attendant, nos pensées et nos vœux vont à tous ceux qui ont été touchés par le virus. »

Les événements ATP Challenger de cette semaine à Nur Saltan, au Kazakhstan et à Potchefstroom, en Afrique du Sud, ont également été annulés.

