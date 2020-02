Le septuple champion du simple du Grand Chelem John McEnroe se dit très impressionné par la performance de l’Américaine Sofia Kenin lors de la finale de l’Open d’Australie samedi. L’athlète de 21 ans a remporté son premier titre en simple du Grand Chelem en battant l’ancien numéro un mondial.

Garbine Muguruza, 1 et 2 fois champion du Grand Chelem 4-6, 6-2, 6-2 en finale. Elle est revenue de 0-40 à 2-2 dans le troisième set de son service pour revenir et maintenir le service et finalement gagner le match. S’exprimant sur Eurosport, McEnroe a commenté: «C’est l’aube d’une nouvelle ère, ce qui est formidable.

Vous avez vu quelqu’un sans peur et déterminé, mais aussi la volonté – c’est ce que vous devez voir au tennis. Elle a joué stratégiquement, c’était incroyable. »La victoire de Kenin a fait d’elle la plus jeune championne féminine à l’Open d’Australie depuis Maria Sharapova en 2008.

Après sa victoire, elle a déclaré: “Je suis si fière de moi, mon père, mon équipe, tous ceux qui m’entourent. Nous avons travaillé dur. Nous avons traversé des moments difficiles. Nous l’avons fait. Nous nous sommes battus . Je suis comme sur le nuage neuf. “

Son père, Alex, a commenté: “Elle a prouvé qu’elle pouvait concourir à n’importe quel niveau. Ces gens qui ne croyaient pas en elle, ils avaient des raisons très valables de ne pas le faire, car elle a toujours été la plus petite, mais je suppose que Dieu merci, j’ai vu quelque chose qu’ils n’ont pas fait parce que je la connais mieux. “

Sa victoire la placera dans le Top 10 pour la première fois au classement mondial et elle deviendra également la femme américaine la mieux classée lundi, devant Serena Williams.