C’est le classement ATP gelé. Nadal et Djokovic numéro 1 sur l’herbe

Le coronavirus a généré un véritable tremblement de terre dans le tennis mondial et aurait causé des situations difficiles à comprendre dans le Classement ATP si l’entité la plus élevée du tennis masculin n’avait pas pris la décision de figer le classement mondial. Comme aucun tournoi n’est joué pendant près de trois mois, il n’y aura pas de changement et les joueurs n’auront pas à défendre ce qui a été fait dans les événements qui ont été annulés, laissant ces points dans leur boîte car ils sont considérés comme faisant partie des 52 dernières semaines de compétition. . Il reste à voir si les semaines accumulées avec ce classement comptent dans la case des semaines en tant que numéro 1 de Novak Djokovic Bien que tout indique non, mais en l’absence de confirmation officielle, plusieurs aspects doivent être pris en compte.

Parmi eux se détache le combat pour le numéro 1 qui sera déchaîné sur le tour de l’herbe. Novak Djokovic a un avantage de 370 points sur Raphael Nadal, qui aura de bonnes chances de revenir au sommet Wimbledon 2020. Le Serbe défend le titre, tandis que Nadal a récolté les demi-finales l’année dernière, mais dans le cas où le coronavirus a remis et que la tournée sur gazon peut être jouée dans son intégralité, la logique serait que les deux jouent un tournoi avant le Grand Chelem britannique. Queen´s et Halle dans la semaine du 15 au 21 juin et Majorque et Eastbourne dans celui du 21 au 27, celui d’avant Wimbledon, ils pouvaient atteindre un statut supérieur avec la présence de certains d’entre eux.

S’il est vrai qu’en septembre Nadal aura un mois absolument insupportable en termes de demande et de pression pour défendre des points, le retour sur les pistes va générer ce sentiment à Djokovic, sans aucune marge de surveillance. Un autre qui devrait être mentionné dans cette affaire est Roger Federer, qui reviendra après sa blessure sans avoir perdu un seul point et disposé à imposer sa loi sur le tour du gazon. Les Suisses figureront ces mois-ci à la quatrième place du classement Classement ATP, derrière Dominic Thiem. Un aspect important est de déterminer qui arrive en tête de la série à Wimbledon 2020, c’est-à-dire le combat pour être l’un des 32 meilleurs joueurs de la planète.

A cette époque, la dernière place serait occupée Filip Krajinovic, avec des joueurs comme Kei Nishikori et Milos Raonic avoir à se battre dans les premiers événements de la tournée sur l’herbe pour assurer cette condition. Borna Coric, Jan-Lennard Struff et Marin Cilic Ils feront partie de ceux qui recherchent une bonne performance qui leur permette de profiter de cet avantage lors du deuxième Grand Chelem de cette saison. La bataille pour participer directement au tirage final sera encore plus dramatique, les joueurs de tennis Vasek Pospisil ou espagnol Alejandro Davidovich avoir à travailler jusqu’au bout pour l’obtenir. Ceci est le top 20 des Classement ATP après l’avoir congelé.

.