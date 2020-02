Roger Federer, Rafael Nadal, Trevor Noah et Bill Gates: c’est le début d’une grande amitié! Match for Africa 6 a légué beaucoup de choses positives, dont la levée de fonds pour la Fondation Roger Federer pour les projets concernant les enfants africains et le nouveau record de foule pour un seul match de tennis de plus de 51 000 personnes!).

Lundi soir, Trevor Noah a diverti l’animatrice de talk-show Ellen et les gens devant la télévision avec une histoire drôle sur la façon dont il s’est entraîné pour jouer en double masculin avec Rafael Nadal contre Roger Federer et Bill Gates. Noah a expliqué cela et d’autres anecdotes amusantes: “Je ne sais pas comment cela s’est produit, mais je pense que je suis devenu ami avec Bill Gates!

Je viens de le rencontrer plusieurs fois et nous avons des conversations. Et puis un jour, il a téléphoné et m’a dit: “Hé, tu veux jouer au tennis avec moi?” Et je me disais: ‘Ouais!’ Bill lui a alors dit que ce serait au Cap avec Federer et Nadal.

J’ai dit: “ Je suis, je suis. Je ne savais pas jouer au tennis! Mais je ne voulais pas leur dire ceci. “Pour se préparer au Noah, il fallait jouer deux à trois heures par jour pour apprendre l’événement!” C’est la chose la plus folle que j’aie jamais faite “, a-t-il déclaré.

Noha a également parlé du président américain Donald Trump et de l’expat sud-africain, qui aime rentrer chez lui. Il a également déclaré qu’en dépit de nos différents points de vue politiques, nous devons nous reconnaître en tant qu’êtres humains.