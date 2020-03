C’est le jeu d’Hubert Hurkacz

Il est l’un des joueurs les plus intéressants des deux dernières années. Ce n’est pas un talent de haut niveau mais sa progression l’a placé à l’endroit où chaque joueur aimerait être avec son âge et son expérience. Hubert Hurkacz a pris des mesures importantes et l’a fait Craig Boynton, ancien entraîneur de Jim Courier, John Isner, Sam Querrey ou Steve Johnson. Nous connaissons mieux le Polonais après l’entretien de son entraîneur avec l’ATP.

Boynton partage l’essence de sa relation avec Hubert. “La mentalité est toujours la même. Il s’agit d’aider le joueur à grandir et à s’améliorer. Il y a toujours des moments différents dans la carrière d’un joueur de tennis lorsque la courbe d’apprentissage est plus abrupte qu’à d’autres moments. Donc, au début de cette année , cette pré-saison, avait une idée assez claire des choses que je voulais travailler avec lui sur le terrain. Je pense qu’Hubert travaille sur une partie de cette courbe d’apprentissage, essayant d’être un joueur de tennis professionnel jour après jour au plus haut C’est quelque chose que tous les joueurs de tennis prennent un peu de temps à comprendre. Je pense qu’il est à ce stade, et je pense qu’il fait un excellent travail. “

“Hubert jouera un grand tennis et atteindra un grand niveau”

La ligne de progression, un concept qui demande du temps et de la patience. “Vous prenez n’importe qui, par exemple, et vous voyez leur chemin et il est constamment en hausse, mais il y a des périodes où ils reculent un peu. Disons que la théorie dit:” Vous devez apprendre quelque chose et prendre le temps de l’apprendre. “Leur courbe d’apprentissage est Vraiment bien. Il a ajouté beaucoup très rapidement. Et il a une attitude formidable. À partir de là, nous avons un plan assez clair. Il sait pourquoi les choses se sont bien passées et il sait pourquoi les choses ne se sont pas si bien passées, et nous nous améliorons simplement cette période d’apprentissage, cette période de mise en œuvre. Ensuite, il jouera un grand tennis et atteindra un grand niveau. “

Le travail des aspects techniques. “Je ne pense pas que ce soit beaucoup sur le plan technique. Je regarde d’autres athlètes et dans d’autres sports vous n’utiliseriez pas ce canon. Par exemple, Reggie Miller, en basket-ball, ou Jim Furyk au golf. Et ils sont vraiment bons. Je ne pense pas que ce soit un Plus précisément, il y a quelque chose à améliorer. Il y a certaines choses que vous pouvez peaufiner; vous pouvez mieux mettre votre pied dans votre service. Il y a de petites choses qui peuvent aider, mais il s’agit principalement de s’engager à jouer de la manière qui vous donne meilleures chances de gagner. Il s’agit de rester engagé pendant les grands matchs ou les grands tournois et de dépasser ces jeux et ces tournois. quand vous allez au tribunal et que vous savez que vous allez bien jouer. “

