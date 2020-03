“C’est le moment où les athlètes ne peuvent pas échouer

Les stars du sport espagnol Rafa Nadal et Pau Gasol ont uni leurs forces dans l’initiative de solidarité «La Croix-Rouge répond», avec laquelle ils ont l’intention de lever un total de 11 millions d’euros parmi les athlètes espagnols comme un moyen de rendre le soutien de la société et d’aider à atténuer les conséquences du coronavirus.

“Je suis à la maison depuis quelques jours en réfléchissant à la façon dont je peux apporter mon grain de sable et après avoir fait de nombreux virages, je suis arrivé à la conclusion que vous, tous les Espagnols, ne nous avez jamais déçus athlètes, vous avez toujours été à nos côtés” dans les moments heureux et compliqués. Je crois que les athlètes sont ce que nous sommes en grande partie grâce à votre soutien et c’est maintenant le moment où les athlètes ne peuvent pas échouer“A expliqué Nadal dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux.

Le joueur de tennis a appelé son «ami Pau», qui «réfléchissait également à la manière dont nous pourrions faire quelque chose» pour lutter contre la pandémie. “Ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il était temps de lancer cette initiative à laquelle nous espérons que tous les sports espagnols se joindront et donneront un bon exemple d’unité”, a-t-il demandé.

Pour ce faire, ils ont décidé de diriger le projet «La Croix-Rouge répond». “L’objectif est clair: obtenir 11 millions d’euros pour aider 1 350 000 personnes. Nous espérons que tous les sports espagnols s’uniront. Pau et moi avons déjà fait notre don, nous vous faisons confiance car ce sera sûrement notre meilleure victoire “, a ajouté Nadal.

De même, Gasol a également lancé sa demande de soutien à d’autres athlètes espagnols via les réseaux sociaux. “Ce combat appartient à tout le monde. Les athlètes espagnols ont toujours essayé de vous faire sentir fier et d’être une source d’inspiration pour vous. Aujourd’hui, nous voulons le réaliser de manière beaucoup plus significative, nous voulons réaliser notre meilleure victoire”, a déclaré le centre.

