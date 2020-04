C’est le projet Derrière la raquette

“Je veux que le tennis soit un meilleur endroit.” C’est une phrase aussi ambitieuse que suspecte de tomber dans le tiroir des sujets ou des phrases «corporate», mais si elle le dit Noé Rubin, les choses changent beaucoup. L’Américain, qui se bat toujours dans les Challengers pour atteindre son meilleur niveau, est le créateur, intervieweur et gardien d’un trésor, un projet appelé “ Derrière la raquette ”, où il a réussi à amener les joueurs à raconter non seulement des expériences personnelles et émotionnelles, mais aussi Ils participent également aux livraisons postérieures à la vôtre. Après chaque histoire, qui est publiée sur le Web et sur le compte Instagram du projet, il est très fréquent de voir de nombreux joueurs qui soutiennent le joueur de tennis qui s’ouvre en quelque sorte émotionnellement pour raconter en personne sa ligne de vie personnelle. et professionnel.

Ce moment est celui d’une grande production sur la chaîne. Rubin affirme avoir réalisé jusqu’à 35 interviews dans ce confinement mondial, après avoir récemment publié les histoires de Pablo Andújar ou Roberto Bautista. Mais il reste aussi à dire le vôtre. Celui de Noah Rubin, qui a assisté à «Tour-Talk», raconte beaucoup de choses sur le projet et ce qu’elle a cherché avec lui, soulignant deux interviews spécifiques comme les plus choquantes.

“C’est incroyable de voir au cours de la dernière année le chemin parcouru”, explique Rubin à propos du projet. «Pendant la pandémie, seul, à la maison, je pense avoir publié 35 nouvelles interviews. C’est un moment incroyable pour moi, évidemment épuisant, et aussi faire des interviews sur moi comme ça. J’ai été très occupé. Il ne s’agit pas tant de l’histoire que de la conversation: avoir des hommes adultes qui pleurent devant moi, entendre des histoires de personnes qui s’ouvrent lorsque vous leur donnez une plateforme. Je voulais mettre en évidence la santé mentale et entamer une conversation à ce sujet. “

“Sandgren a été l’interview la plus choquante: il m’a prise dans ses bras et a pleuré”

Rubin réfléchit auparavant sur le moment actuel, ce que cela signifie pour le tennis. “Nous nous plaignons toujours de la durée des saisons (nous avons rarement la possibilité de faire une pause), mais beaucoup de mes collègues joueurs professionnels ne savent pas vraiment comment vivre sans tennis. Nous n’avons pas eu la chance de faire une pause sans ressentir d’anxiété” que nous manquons. Il est important pour ces joueurs de prendre un peu de temps et de dire: “Hé, nous allons amener notre corps à un point où nous n’avons plus d’inconfort. Il est normal de rester actif et de maintenir sa mobilité. Cependant, il n’est pas nécessaire de s’entraîner à un niveau élevé pour le moment. C’est le moment de prendre du temps l’un pour l’autre. “

“Je pense que je suis différent parce que cette fois, il a été presque plus occupé que mon horaire de tennis normal. Je fais tout ce travail” Derrière la raquette “(six ou sept entretiens par jour). Je n’ai vraiment pas le temps de me reposer de tout Je fais. J’ajoute cinq ou six heures de travail. Et je veux vraiment passer du temps avec ma famille et mes amis, mais je pense qu’il est temps de se détendre et de faire quelque chose que nous avons toujours voulu faire; j’aime m’éloigner du monde du tennis. “

Rubin raconte enfin ce que deux interviews ont semblé les plus choquantes et intéressantes de toutes. «Un, Tennys Sandgren, qui a été le premier à m’embrasser vraiment et à pleurer devant moi dans une conversation d’une heure. Il m’a dit: «Merci beaucoup. Je n’ai jamais pu partager mon histoire complète. Merci de me donner cette opportunité. “Un autre, Darian King, avec qui je suis très bon ami, a parlé de la mort de sa mère. Il n’en avait aucune idée. Cela a donc déclenché en moi quelque chose qui disait:” Wow. “J’ai une responsabilité Je dois m’ouvrir. Il doit y en avoir tellement d’autres dans la même situation et je dois pouvoir faire la lumière si les gens le souhaitent. Finalement, ils posent tous derrière leur raquette de tennis. Ils sont tous au même niveau. Il y a des joueurs prometteurs et il y a aussi Daniil Medvedev qui est le numéro 4 dans le monde. Ils font tous la même chose: être qui ils sont. Il y a quelque chose entre vous et eux que vous ne connaissez pas toujours et il y a une barrière à franchir. C’est la métaphore avec laquelle vous avez joué et la raquette représente une image Génial. Évidemment, j’ai de la chance de construire quelque chose en ce moment qui sera mon héritage et j’espère que cela va grandir et grandir et grandir. Le faire pendant mes jours de jeu est un bonus. Je veux faire du tennis un monde meilleur. “

«Il y avait toujours un peu de bagarre entre mon père et ma mère. Ma mère voulait que j’étudie davantage, c’est pourquoi j’étais à l’école tout en jouant au tennis jusqu’à l’âge de 18 ans. En Russie, la plupart des athlètes professionnels ont terminé leurs études vers 12 ans. C’est peut-être la raison pour laquelle je n’étais pas aussi bon que mes amis depuis un certain temps, mais je n’ai aucun regret. Il y a eu beaucoup de moments difficiles avant l’aide de la fédération et des sponsors, quand il n’y avait pas assez d’argent. Il y a eu des matchs où j’ai perdu et je ne pensais qu’aux 100 dollars supplémentaires que j’aurais pu gagner. La période la plus difficile pour moi a été le passage des juniors aux pros. J’ai terminé à 13 ans au monde en tennis junior. J’ai commencé à comprendre rapidement, après avoir joué aux futurs, à quel point il serait difficile de passer de 700 à 300 dans le monde. Vous deviez économiser autant d’argent que possible tout en essayant de gagner cinq ou six contrats à terme aussi rapidement que possible. Au moment où j’étais perdu, je ne savais pas comment faire parce qu’il y avait tellement d’autres joueurs qui essayaient de faire la même chose. Je me souviens avoir parlé à Bublik, jouer un futur à trente minutes de là où j’habitais en France. J’étais environ 700 dans le monde et je lui ai demandé: «Comment pouvez-vous devenir 300, cela semble impossible?» À ce jour, il se souvient de cette ligne et plaisantera quand il me verra: «Allez, comment sommes-nous devenus 300?! «Même après avoir atteint le top 100 pour la première fois, je savais au fond que je n’étais pas professionnel. Quand j’étais sur le terrain, je donnais à 100%, mais en dehors du terrain, je ne faisais pas les bonnes choses. J’irais me coucher tard, jouerais des heures de PlayStation et ne m’inquiéterais juste pas des petites choses. Passer du 70 au top 5 mondial a été le saut où j’ai vraiment décidé de tout consacrer au tennis. Je voulais enfin trouver mes limites. Je sais que les gens disent qu’il n’y en a pas, mais je veux me tester et trouver le mien. C’était le moment pour moi. Je me souviens avant ce saut majeur où je jouerais un long match et je perdrais le lendemain juste parce que je ne pouvais pas bouger. Si vous parlez à quelqu’un de juniors, ils diraient que je suis l’un des joueurs les plus mal en point, parfois à l’étroit après seulement trente minutes … »Faites glisser des photos pour continuer à lire l’histoire @ medwed33!

