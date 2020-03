“C’est l’esprit olympique” – Naomi Osaka réfléchit sur le report

Les Jeux olympiques de Tokyo ont été déplacés de leur calendrier initial en 2020 à 2021 par le Comité d’organisation et le Comité international olympique. Naomi Osaka, une Japonaise de naissance et maintenant citoyenne, a été déçue de ne pas pouvoir participer aux Jeux. Cependant, elle sait que la raison de ce déménagement est solide.

Naomi Osaka avait hâte d’atterrir au Japon et de participer à ses tout premiers Jeux olympiques. Elle est impatiente depuis un moment maintenant; l’année dernière, elle a même renoncé à sa citoyenneté américaine afin de représenter le Japon aux Jeux.

Malheureusement, la situation du COVID-19 n’a fait qu’empirer au fil de l’année. Au départ, le CIO et le Premier ministre japonais Shinzo Abe étaient résolus à maintenir le calendrier des Jeux, ils ont rapidement dû admettre la défaite et la déplacer.

Protéger la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées dans les Jeux de Tokyo 2020.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 auront désormais lieu au plus tard à l’été 2021.

Cela était absolument nécessaire, non seulement pour assurer la sécurité des joueurs et du public, mais aussi pour garantir des Jeux Olympiques équitables.

Naomi Osaka a des mots inspirants pour nous

Naomi Osaka a publié aujourd’hui une déclaration concernant tout l’épisode. Dans ce document, elle a révélé qu’elle avait réfléchi et était enfin en mesure de transmettre ses pensées.

Elle a une fois de plus exprimé sa déception que les Jeux ne puissent pas se dérouler comme prévu, mais a juré d’être encore mieux préparé pour les Jeux de 2021.

«Je soutiens la décision courageuse du Premier ministre Abe et le CIO à 100%. Le sport finira par nous unir à nouveau et sera toujours là pour nous, mais ce n’est pas le moment. C’est le moment pour les gens de tous les pays, de tous les horizons et de toutes les races de se rassembler pour sauver autant de vies que possible. Pour moi, c’est l’esprit olympique. »

Elle s’est ensuite adressée aux citoyens du Japon, les exhortant à rester forts et à s’accrocher face à l’adversité.

Naomi Osaka a initialement mal réagi à la nouvelle du report. Elle n’était pas du tout satisfaite de la décision.

À 22 ans, elle est encore très jeune et il est compréhensible qu’elle ait réagi de cette manière. Ce qui est admirable, c’est sa maturité à se rétracter là-dessus et à y réfléchir davantage. Les mots qu’elle a écrits aujourd’hui sont tout simplement magnifiques et encourageants.

Elle est peut-être jeune, mais elle mûrit, assez rapidement, en une personne sage.