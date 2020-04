“ C’est moins un problème principal de l’ATP Tour ”

Dans une conversation Skype avec Jim Courier, qui a été diffusée aux États-Unis, Andy Roddick a discuté des effets financiers de la suspension du Tour à la suite de la pandémie de coronavirus qui a gelé toutes les activités sportives à travers le monde.

“C’est moins un problème majeur de l’ATP Tour”, a affirmé l’ancien n ° 1 mondial, selon Tennis Tour Talk. «Les gens qui sont en tournée et qui ont été pendant une longue période sont probablement OK. Ce sont les gars prometteurs qui doivent payer leur chèque de paie, cherchant à se rendre à la semaine prochaine ».

En fait, de nombreux joueurs de bas rang qui sont entrés récemment dans les circuits professionnels ont déploré leur manque de revenus, tandis que d’autres – comme Noah Rubin – ont joué assez longtemps pour mettre de l’argent de côté.

Certaines initiatives ont déclenché pour aider les joueurs qui luttent dans ces temps compliqués, mais selon l’Américain, il faudrait plus que cela pour résoudre le problème. “Si seulement il y avait un Slam quelque part là-bas qui avait besoin de semaines garanties pour l’ATP Tour plus tard dans l’année”, a ajouté le champion de l’US Open 2003.

“Peut-être qu’il y aurait un compromis financier”. Mais avec Wimbledon annulée et la suspension en cours jusqu’au 13 juillet au moins, les chances de voir la reprise du Tour professionnel en 2020 s’amenuisent. Déjà, la Coupe Rogers WTA à Montréal a été reportée à 2021, et l’ATP et la WTA se sont donné jusqu’au 1er juin pour décider de ce qu’il adviendra de la saison estivale sur terrain dur.