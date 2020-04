«C’est navrant de manquer Wimbledon, une situation triste pour nous tous»

N ° mondial 14 Johanna Konta n’a pas été en mesure de produire son meilleur tennis après avoir atteint la demi-finale à Roland-Garros et le quart de finale à Wimbledon et à l’US Open en 2019, aux prises avec une blessure au genou et sans la victoire de la WTA entre septembre et mars. !

La Britannique a dû sauter la dernière partie de la saison précédente après cette campagne remarquable à New York, entamant la nouvelle année avec trois défaites consécutives avant de passer à la demi-finale de Monterrey, son dernier tournoi avant l’épidémie de coronavirus qui a stoppé la action au moins jusqu’en juin mais probablement pour beaucoup plus longtemps.

Les Jeux Olympiques ont dû être reportés à 2021 et Konta espérait que nous aurons la chance de voir les matchs de Wimbledon, pleinement conscient qu’il devient de plus en plus difficile de gérer l’organisation de l’événement All England Club de cette année.

Comme prévu, les organisateurs de l’événement All England Club devront annuler le tournoi pour la première fois depuis 1945 et Konta est dévastée par cette décision, même si cela ne change rien à sa routine quotidienne actuelle.

Johanna essaie de travailler autant que possible dans son appartement à Londres, admettant que les choses ne sont pas idéales en raison de son genou en difficulté, mais tirant le meilleur parti de la situation actuelle qui devrait également se poursuivre dans les semaines à venir, avec plus de 25000 cas et 1800 décès en Grande-Bretagne jusqu’à présent.

“Comme pour tout autre événement, c’est navrant de manquer Wimbledon, une triste situation à laquelle faire face”, a déclaré Konta à Standard Sport. “Avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, je ne pense pas que cela changera réellement tout ce que je fais actuellement.

Je vais toujours m’isoler et rester aussi en forme que possible, passer du temps avec mon chien et mon petit ami et rester en contact avec ma famille. Pourtant, cela prolonge définitivement cette réalité; ne pas regarder trop loin va être très important pour moi.

C’est une situation malheureuse et c’est très décevant pour eux de rendre leur décision comme ils l’ont fait. Ce n’est pas la loi elle-même, mais la manière qui a déçu tout le monde dans la communauté du tennis; il a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup de gens.

La réalité est qu’aucun joueur de tennis ne gagne d’argent en ce moment; nous avons tous pris une réduction de salaire de 100%. Tout le monde essaie de trouver la meilleure façon possible de se tenir aux côtés d’une équipe et de soutenir les personnes avec qui vous travaillez et avec lesquelles vous vous sentez proche sans vous ruiner.

Un système de soutien est en cours d’élaboration en ce moment, mais la réalité est que même si c’est possible, et espérons qu’il l’est, il sera très minime. C’est une situation très sombre et désastreuse, en particulier pour les joueurs les moins bien classés. ”