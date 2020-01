“C’est plus qu’un simple régime, c’est un mode de vie” – Novak Djokovic s’ouvre sur un régime à base de plantes

Novak Djokovic et son mode de vie végétalien ont de plus en plus été le centre de conversation dans le monde central. Djokovic semble briser le mythe selon lequel la consommation de viande est essentielle pour une activité physique comme le sport.

Associé à un régime à base de plantes depuis maintenant quatre ans et demi, Novak Djokovic est l’athlète le plus en forme que vous trouverez sur le court de tennis.

Récemment, la star serbe a dévoilé son alimentation à base de plantes et ses effets sur lui.

Savoir plus – Novak Djokovic dévoile sa nouvelle arme pour l’Open d’Australie 2020

Qu’est-ce que Novak Djokovic a dit sur le fait d’être d’origine végétale?

Novak a révélé qu’il était en fait très heureux d’avoir un style de vie végétalien et de continuer à jouer au plus haut niveau:

«Je suis très heureux d’être basé sur des plantes et de jouer à ce niveau pendant quatre ans et demi. Il y a aussi eu beaucoup de critiques, vous savez que les gens autour de moi ne pensaient pas que je pouvais faire ça. J’ai traversé différentes phases d’adaptation à ce type de style de vie. “

Novak a ensuite avoué que ce n’était pas seulement un choix alimentaire qu’il faisait. Il est profondément lié aux paramètres éthiques de sa vie et à son système de valeurs.

“C’est un style de vie. Plus qu’un simple régime car vous avez aussi des raisons éthiques. Être conscient de ce qui se passe dans le monde animal et tu connais l’abattage des animaux et l’élevage et tout. Il y a évidemment aussi un impact énorme sur le changement climatique dont les gens ne parlent peut-être pas autant. C’est plus qu’une performance pour moi, c’est un style de vie. Quelque chose dont je suis vraiment fier et j’espère que cette communauté grandira. “

Le plus grand espoir de Novak est d’inspirer d’autres athlètes à adopter un style de vie similaire.

Voir également

Savoir plus – Novak Djokovic et Peugeot publient une vidéo émotionnelle pour annoncer leur partenariat

«J’espère que je peux inspirer d’autres athlètes qu’il est possible d’être à base de plantes et de bien récupérer, d’avoir de la force, d’avoir des muscles. Je ne suis pas un haltérophile, bien sûr, mais j’ai un équilibre optimal entre la force, la puissance et la vitesse. Et, vous savez, rien ne semble manquer, du moins d’après mon expérience. Je vais donc continuer à en profiter. »

Novak Djokovic est sans viande depuis quatre ans maintenant et cela a très bien fonctionné pour les Serbes. Pour le bien du climat, il serait bon que le sport en tant qu’industrie se débarrasse de l’exploitation animale dans des choses aussi petites que l’utilisation du cuir. À plus long terme, le véganisme est également une option réalisable.