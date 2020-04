“C’est pourquoi je ne porte pas de pantalon Capri Model”

En plus d’être un grand champion de tennis, Roger Federer est toujours très concentré sur la mode et ce qu’il porte lors des matchs de tennis. À l’été 2018, le Suisse Maestro a décidé, après 24 ans, de mettre fin à la collaboration de sponsoring avec Nike, une entreprise à laquelle il avait associé son nom depuis l’âge de 13 ans.

À partir de ce jour, Federer est devenu le visage de l’agence japonaise Uniqlo, fondée à Ube en 1949 et qui, au cours des deux dernières années, a connu une forte croissance, avec 2000 magasins et un très récent ouvert l’année dernière à Miami. Dans cette étape, Roger a perdu les droits de la marque RF, une ligne qui lui est dédiée et est resté légalement chez Nike.

Après une bataille d’un an et demi, Roger a retrouvé son logo qui est désormais le seul propriétaire. Lors d’une interview, Federer a également évoqué un parcours atypique sur sa carrière: “Nike m’a donné un pantalon modèle Capri à porter et je l’ai essayé lors du tournoi de Bâle.

Je me souviens que les autres athlètes me regardaient perplexe … Je me suis justifié en disant que ce n’était qu’un test et que je n’y jouerais jamais. Je ne suis pas du genre et je ne peux pas faire ce travail pour moi, puis Moya les a utilisés en premier et ensuite Rafa Nadal et surtout lui ils allaient bien! “En fait, je ne peux jamais imaginer Roger Federer descendre sur le court avec un pantalon Capri Model; lui, qui dans chaque tournoi aime étonner ses fans même avec des tenues très originales, mais en même temps toujours d’une élégance irréprochable.