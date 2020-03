‘C’est sérieux!’ – Serena Williams révèle des plans d’isolement drastiques pour lutter contre les coronavirus

Serena Williams dit qu’elle prend des mesures «sérieuses» pour lutter contre la pandémie de coronavirus, promettant de s’auto-isoler pour un mammouth six semaines à la maison.

Williams, comme toutes les stars de la WTA, a été renvoyée chez elle en raison de l’annulation des cinq prochaines semaines de tournois en raison de la crise des coronavirus.

Et, communiquant via son compte Instagram, elle dit que ce n’est pas quelque chose qu’elle pense pouvoir prendre à la légère.

“Passer les 6 prochaines semaines dans la solitude”, a déclaré Williams.

«Être une femme. Être maman. Cuisine. Nettoyage. Nettoyage de printemps. Masque. Tutoriels de maquillage.

“Je vais vous faire savoir comment ça se passe…. restez en sécurité tout le monde. C’est sérieux.”

Williams n’a pas joué depuis son élimination précoce de choc de l’Open d’Australie en janvier aux mains de la Chinoise Wang Qiang.

CONNEXES: OFFICIEL: Charleston et Bogota ajoutés à la liste des événements axés sur le circuit WTA en raison de COVID-19

Elle devait revenir pour le Sunshine Double d’Indian Wells et le Miami Open, mais les deux ont été annulés avec la WTA et l’ATP à la suite du reste du monde sportif et se sont beaucoup trompés de prudence.

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.